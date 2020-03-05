Знания и опыт — для повышения эффективности производства

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В 2019 году СПК «Агрокомбинат Снов» выполнил основные показатели прогноза социально-экономического развития, идет наращивание производства и реализации продукции, укрепляется материально-техническая база. Произведено валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах на сумму 100 миллионов 600 тысяч рублей — 100,3 % к уровню 2018 года. Розничный оборот торговли в сопоставимых ценах при задании 106 % вырос до 111,4 %. Объем строительно-монтажных работ составил 3,1 миллиона рублей. Об этом и многом другом говорил в своем докладе на отчетно-выборном собрании заслуженный работник сельского хозяйства Беларуси председатель правления агрокомбината Н.В. Радоман.

Для отрасли растениеводства прошедший год благоприятным не назовешь — природа капризничала. Общая проблема для всех культур — недобор продукции: зерна собрали на 625 тонн меньше, картофеля — на 977 тонн. Из-за снижения урожайности недополучена 1331 тонна сахарной свеклы. Выход зерна с одного балло-гектара посевной площади составил 150 килограммов. Чтобы восполнить его недостаток, было закуплено 32,5 тысячи тонн зерна на сумму 9,7 млн рублей.





В связи с ростом поголовья крупного рогатого скота в хозяйстве значительно увеличили заготовку травяных кормов. Силоса кукурузного заложена 91 тысяча тонн против 51 тысячи в 2018 году, сенажа — 27 тысяч против 24 тысяч тонн. В расчете на одну условную голову скота обеспеченность травяными кормами составила 27,7 центнера кормовых единиц (+ 9,4 ц к.ед. к предыдущему году). Для обеспечения полноценного кормового баланса и получения с каждого гектара максимальной отдачи под зиму посеяли 400 га сурепицы. Весной уберут — и посеют кукурузу на силос. Скорректировали структуру посевных площадей в сторону травяных кормов. Площадь многолетних трав увеличится в 2020 г. с 478 до 620 га.

Николай Вячеславович подчеркнул: «Наша основная задача в растениеводстве — учиться работать на земле при любых погодных условиях. Изменению климата нужно противопоставить профессиональные знания и опыт: использовать сорта, устойчивые к засухе, правильно подбирать под каждую культуру средства защиты и вовремя их вносить.

В 2019 году на пополнение машинно-тракторного парка предприятие израсходовало почти 2 миллиона рублей, а всего затраты на парк составили 13 миллионов.

Приобрели трактор Кейс с глубокорыхлителем Тигер для безотвальной обработки почвы. Обработка почвы без оборота пласта во время осеннего сева дает возможность сохранить влагу, провести сев в оптимальные сроки. Кроме того: если у Нью Холланда с плугом Варититан расход топлива 16 литров на гектар, то у Кейса с Тигером — 13. Также были куплены трактор Нью Холланд, фронтальные погрузчики Амкодор и Маниту, два автомобиля Газель Некст, седельный тягач МАЗ и другая техника.

В хозяйстве широко использовали энергонасыщенные трактора в тандеме с двумя прицепами для перевозки органических удобрений. Производительность труда при этом возрастает в 2 раза, удельные эксплуатационные затраты на техническое обслуживание значительно сокращаются, расходуется меньше топлива, сокращаются накладные расходы.





Расходы на ремонт и техническое обслуживание являются одной из основных статей затрат и составили в 2019 году 3,5 миллиона рублей. В сложных экономических условиях как никогда важна продуманная техническая политика с рациональным продлением срока службы имеющихся машин и приобретением новой, более производительной и надежной сельскохозяйственной техники, сказал докладчик.

Решающим фактором любого производственного процесса всегда и везде выступает труд человека. Без внимательного отношения к людям сегодня уже не удастся добиться хороших результатов. Мотивация — важный вопрос для руководства агрокомбината, чтобы работник сам стремился трудиться и добиваться максимальных результатов. Средняя заработная плата трактористов-машинистов занимает первую строчку среди всех подразделений хозяйства и составляет 1370 руб., а средняя зарплата водителей за 2019 год выросла на 23 % (это самый высокий рост среди всех подразделений хозяйства) и составила 1247 руб.

Примером ответственного отношения к труду может служить доставка свекловичного жома с Городейского сахарного комбината. В ночное время водителям приходилось делать до 5-и рейсов с жомом на фермы хозяйства, чтобы качественно и в оптимальные сроки заготовить необходимое количество кормов для животных. Результат: крупный рогатый скот обеспечен качественным кормом, а водители получили более 2 тысяч рублей заработной платы.

Теплая зима и, по всей видимости, ранняя весна — особенность нынешнего года. Необходимо быстро провести весь комплекс мероприятий по подкормке озимых, весенней обработке почвы, посеву яровых зерновых, кукурузы, свеклы и посадке картофеля. Вся техника должна использоваться с полной отдачей и максимальной производительностью. Такую задачу поставил руководитель перед тружениками земледелия.

Благодаря прочной материально-технической и кормовой базе, применению передовых технологий, в животноводстве обеспечен устойчивый рост производства продукции. Около 80 % прибыли предприятия получено от ее реализации.

За 2019 г. произведено 30 тысяч 830 тонн молока (+ 896 т к уровню 2018 г.), удой на корову составил 10 тысяч 625 кг (+ 262 кг). Выращено 29 тысяч 76 тонн мяса в живом весе (+ 605 т к 2018 г.). Хороший темп роста имеет производство говядины — 105,3 % к аналогичному периоду 2018 г. Рост в 102,9 % обеспечили свиноводы.

Наиболее прибыльным по-прежнему является производство молока. За прошедший год реализовано 28 тысяч 600 тонн продукции наивысшего качества — сортом экстра (+ 819 т к уровню 2018 г.). Прибыль от реализации молока составила 5 миллионов 698 тысяч рублей при рентабельности 33,1 %.

Сегодня первоочередная задача животноводов — наращивание объемов производства не за счет увеличения поголовья, а за счет повышения продуктивности животных, увеличения срока их хозяйственного использования.





Самым сложным элементом в увеличении продуктивности является воспроизводство стада. На молочнотоварном комплексе «Сычи» установлена новая, усовершенствованная, система по определению коров в охоте. Это ключевой фактор успешного осеменения. С целью увеличения поголовья скота определенных генераций ведутся работы по вымыванию эмбрионов. На МТК «Сычи» и МТФ «Новый Снов» сформированы группы коров-доноров, которым индивидуально подбираются быки мировой селекции. Уже получено 40 бычков и 54 телочки. Последние пополнили ряды коров-лидеров агрокомбината, а часть бычков продана на Оршанское племпредприятие.

В 2019 году усилиями зоотехнической и ветеринарной служб хозяйства, благодаря направленной селекционно-племенной работе, удалось сократить выбраковку коров с 38 до 30 %. Это значительный шаг вперед.

Активизировали в прошедшем году и работу по племпродаже животных. Продано 342 головы — и 1 миллион 177 тысяч рублей выручки от их реализации поступило в кассу хозяйства при рентабельности 120 %.

Активными темпами развивается производство говядины. За прошедший год вырастили 5 тысяч 477 тонн мяса (+ 275 т к 2018 г.). Среднесуточный привес крупного рогатого скота составил 1016 г, а на откорме — 1213 г. В итоге рентабельность достигла 11,9 %.

За 2019 год закуплено у других организаций 8 тысяч 877 голов молодняка КРС для выращивания и откорма, а за текущий год уже закупили 1 тысячу 113 голов.

Для успеха животноводства необходимо максимально использовать имеющиеся внутренние резервы и возможности, чтобы и дальше увеличивать объемы и повышать качество продукции. Обеспечение прибыльности вложенных материально-финансовых ресурсов в развитие отрасли возможно только при безусловном соблюдении технологических требований, подчеркнул Николай Радоман.

За прошедший год в хозяйстве выращено 9 тысяч 590 тонн мяса свиней (+ 270 т к 2018 г). Среднесуточный привес на выращивании и откорме составил 746 г (+ 9 г к 2018 г.), расход кормов на единицу продукции — 3,11 кормовой единицы. Сохранность поголовья свиней — 96 %. От реализации свинины получено 2 миллиона 41 тысяча рублей прибыли, рентабельность составила 6,1 %.

Сложное финансовое положение становится дополнительным стимулом на пути совершенствования производства свинины. Необходимо задействовать все внутренние резервы. Снижение себестоимости, экономия ресурсов, соблюдение технологической дисциплины — всё это не красивые слова, а реальные деньги, которые может получить отрасль за счет увеличения производства продукции, а также ее сбыта. Николай Радоман привел основные резервы. Это — снижение расхода кормов на единицу привеса, снижение стоимости самой кормовой единицы. Необходимо производить дешевые, сбалансированные по энергии и протеину корма. Также надо получать от свиноматок максимальное количество приплода, что обеспечит снижение себестоимости молодняка при рождении и повышение производства свинины.

Оканчивая анализ работы в этой отрасли, докладчик высказал надежду на то, что будут найдены резервы для увеличения экспортного потенциала свинины, при этом обеспечен полный достаток продуктов на внутреннем рынке.

В 2019 году было получено 14 тысяч 9 тонн мяса птицы (+ 61 т к 2018 г.). Среднесуточный привес остался на уровне 2018 года и составил 62,5 грамма. Затраты кормов на единицу продукции снизились на 6 сотых к предыдущему году и составили 1,59 кормовой единицы. Сохранность поголовья — 96,5 %.

От производства мяса птицы получено 2 миллиона 505 тысяч рублей прибыли, рентабельность составила 8,3 %.

Негативно на рентабельности мяса птицы сказывается рост затрат на комбикорма, которые в структуре затрат занимают 78 %. Себестоимость одной кормовой единицы выросла за год почти на 10 %, а цены на продукцию птицеводства практически стоят на месте. «Будем реалистами: ситуация на рынке не изменится. Комбикорм не подешевеет, цены на мясо не вырастут, значит, надо снижать издержки», — призвал руководитель.

При реконструкции двух птичников заменили системы вентиляции и управления микроклиматом. А в январе текущего года в старых птичниках начали устанавливать систему орошения. От серьезных вложений в отрасль ждут соответствующей отдачи.

Рост производства животноводческой продукции увеличивает потребность в кормах. В 2019 году комбикормовый завод выработал 73,6 тысячи тонн комбикормов — на полторы тысячи тонн больше 2018 г. Переработано 4,3 тысячи тонн маслосемян рапса, получено 2,5 тысячи тонн жмыха и 1,5 тысячи тонн масла. Это позволило полностью закрыть потребность в масле и наполовину — в жмыхе.

Снизились энергозатраты на выработку одной тонны комбикорма. Расход газа составил 2,7 м3 (-13 %), электроэнергии — 22,1 киловатт-часа (-2 %).

На заводе постоянно идет модернизация производства. На зерносушильных комплексах S-628 и S-624 установлена термометрия. Для улучшения хранения зерна заменили кровлю на складах. В обновляемом административном здании разместятся санпропускник, кабинеты специалистов, столовая, лаборатория, актовый зал.

Общая стоимость использованных предприятием энергоресурсов в 2019 году составила 11 миллионов 360 тысяч рублей, в т.ч. электроэнергии — 3 миллиона 863 тыс. руб. По сравнению с предыдущим годом общие затраты на энергоресурсы выросли на 3,9 %. Стоимость одной тысячи киловатт-часов электроэнергии — 217 руб., это на 0,6 % больше 2018 г. Цена на газ снизилась на 8 % — с 577 руб. до 532 руб. за тысячу метров кубических. Но подорожали бензин и дизтопливо.

В связи с масштабной реконструкцией административного здания комбикормового завода для отопления и горячего водоснабжения построили автономную газовую котельную. Для бесперебойной работы комбикормового завода установили резервный котел на паровой котельной.

В целях экономии топлива на котельной «Новый Снов» установили газовые горелки с автоматикой. В результате расход газа на одну тонну мясокостной муки снизился на 4 %, а на производство 1 тонны жира — на 12 %.

В 2019 году служба главного энергетика активно занималась оснащением построенных объектов всеми видами коммуникаций: монтажом электроснабжения, теплосетей, инженерных сооружений.

Чтобы сохранить экономическую устойчивость предприятия, необходимо постоянно модернизировать производство. За 2019 год хозспособом освоено 3,1 миллиона рублей строительно-монтажных работ. Затраты на капвложения составили 8,4 миллиона рублей.

Год для работников строительной отрасли был очень напряженным: десятки построенных и реконструированных объектов, тысячи кубов бетона, сотни железобетонных конструкций.

Построены телятник на ферме «Друцковщизна», второй пусковой комплекс станции биологической очистки сточных вод, четыре сенажные траншеи, два жилых дома с хозпостройками, ограждением, благоустройством. Реконструировали 2 птичника, столовую под жилье в Друцковщизне, магазин в Несвиже. Планируют реконструировать телятники на ферме «Дольный Снов» для облегчения труда, построить коровник для эффективного откорма коров на МТК «Сычи». Продолжается строительство комплекса для хранения зерна на комбикормовом заводе, навесов на фермах, сенажных траншей, жилых домов, реконструкция административно-бытового корпуса комбикормового завода.

В прошедшем году купили формы для изготовления цементной плитки и наладили ее производство, тем самым обеспечили бригаду работой и сэкономили немалую сумму денег. Только на производстве блоков ФБС за год сберегли около 10 тысяч рублей.

В 2019 году в хозяйстве переработано 32,5 тысячи тонн скота и птицы. Произведена 21 тысяча тонн мяса, 7,6 тысячи тонн колбасных изделий, более 6 миллионов банок мясных консервов.

Изучение и применение новых технологий, модернизация производства — основа для выпуска конкурентной продукции. В 2019 году в цехе первичной переработки птицы установлена машина для мойки тушек, автоматическая линия взвешивания и упаковки мяса и субпродуктов. Для увеличения производительности процесса упаковки продукции в вакуум в колбасный цех куплена новая вакуумная машина. В текущем году планируют провести модернизацию сырьевого отделения колбасного цеха и участка приема склада «холодильник».

Благодаря использованию современных высокобарьерных упаковочных материалов, продляются сроки годности готовой продукции, постоянно обновляется ассортимент всех групп изделий. Полюбились покупателям последние новинки: полендвица «Домашняя», колбаса сырая «Свиная», «Шпик панский», приготовленные с добавлением только натуральных специй. Сейчас, когда мы стали ценить свое свободное время, пользуются популярностью полуфабрикаты. Высокое качество продукции отмечено республиканским конкурсом «Лучшая продукция года», по итогам которого три вида изделий получили дипломы победителей.

Продукция «Снова» поставляется не только на внутренний рынок, но и на экспорт. Основным торговым партнером по-прежнему остается Россия. В марте прошлого года постановлением Россельхознадзора был введен запрет на поставку говядины на кости в Российскую Федерацию. В результате объем поставок сновской говядины уменьшился на 1245 тонн по сравнению с 2018 годом, было недополучено 9 миллионов рублей выручки. Пришлось перестраиваться — увеличивать производство консервы. Реализовано на 1 миллион банок больше, однако рентабельность их из-за дорогого сырья снизилась с 14,7 до 9 %. Также колбас продано на 300 тонн меньше, потери составили 1,6 миллиона рублей. В итоге экспортная выручка снизилась практически наполовину и составила 7 миллионов 334 тысячи долларов США. Напряженная ситуация с экспортом заставляет искать новые рынки сбыта. В декабре 2019 года заключен контракт на поставку говядины в Республику Казахстан.

Фирменная торговля агрокомбината активно наращивает объемы продаж, осваивает новые рынки сбыта. Розничный товарооборот в 2019 году составил 49 миллионов 274 тысячи рублей — 118,3 % к уровню 2018 года. Прибыли от фирменной торговли получено 686 тысяч рублей. Рентабельность составила 1,4 %. Удельный вес продукции собственного производства в общем объеме реализации остался на уровне 2018 г. — 75 %.

Доля товарооборота агрокомбината в товарообороте Несвижского района составляет 21,3 %, а в товарообороте продовольственной группы — свыше 30 %.

В прошедшем году, напомним, сновчане открыли пятый по счету магазин в Несвиже. Торговая точка соответствует новейшим стандартам: работает по системе самообслуживания с автоматизированной системой учета. В магазине №10 в Солигорске частично заменили оборудование, что позволило максимально расширить выкладку товаров и продажу охлажденных полуфабрикатов собственного производства. В данный момент рассматривают вопрос целесообразности приобретения магазина в д. Слобода.

Надо стремиться повышать культуру обслуживания, применять новые, современные методы работы, автоматизировать торговлю, внедрять систему самообслуживания, чтобы сделать процесс покупки более легким, приятным и комфортным, резюмировал руководитель.

В своем докладе Николай Радоман говорил и о состоянии дисциплины. Правление агрокомбината принимает самые жесткие меры к ее нарушителям.

Здесь нетерпимы к прогульщикам, к тем, кто появляется на работе в нетрезвом состоянии, халатно относится к служебным обязанностям, ворует топливо, продукцию мясокомбината или что-то другое. За нарушение трудовой дисциплины в прошлом году были уволены 23 человека.

Оценивая ситуацию в экономике предприятия, надо сказать, что, к сожалению, не удалось сохранить позиции по уровню эффективности производства. В сравнении с предыдущим годом недополучено 1 миллион 26 тысяч рублей прибыли — фактически 16,8 миллиона против 17,8 миллиона рублей. Финансовыми потерями обернулись не только недобор продукции растениеводства и проблемы с экспортом. С одной стороны, затраты на производство растут независимо от сельчан, с другой — Министерство антимонопольного регулирования и торговли жестко контролирует отпускные цены. За прошедший год дизтопливо подорожало на 22 %, минеральные удобрения (КАС) в 2018 году покупали по 307 рублей за тонну, в 2019 г. — по 342 руб. (+ 11 %). Стоимость шрота подсолнечного составила 495 и 516 рублей за тонну соответственно.

Основными критериями оценки эффективности принято считать прибыль в расчете на один балло-гектар. В 2019 году она снизилась на 7,5 % и составила 39,6 руб.

Выручка от реализации с налогами достигла 170 миллионов 114 тысяч рублей (106,9 % к 2018 году).

Среднемесячная заработная плата одного работника составила 1084 рубля (117 %).

Основные производственные фонды предприятия приросли за прошедший год на 4,8 % и составили 138 миллионов рублей.

Главный потенциал дальнейшего развития — в снижении затратности продукции. Для этого предстоит ориентировать производственную деятельность на укрепление финансового состояния, сказал докладчик.

За каждым результатом работы стоят конкретные люди, их знания, опыт и ежедневный труд. Для создания комфортной жизни работников в социальную сферу предприятие вкладывает немалые средства. На содержание инфраструктуры в 2019 году затрачено 1 миллион 216 тысяч рублей, убыток составил 550 тысяч рублей. К услугам сельчан — бассейн, Дом культуры и клубы, гостиницы и общежитие, детский развлекательный центр, спортивно-оздоровительный центр. Организуется горячее питание, выдается молоко по талонам.

Рост производства, привесов, надоев — это заслуга трудового коллектива в целом и каждого работника в отдельности. Руководитель уверен: кадровый потенциал предприятия достаточно высокий и ему под силу практически любые задачи. Высокий профессиональный уровень, умение работать, оперативно выполняя самые сложные задачи, дают основание рассчитывать на успех.

Николай Радоман поблагодарил всех за работу. Пожелал, чтобы в домах всегда царила радость, а на рабочих местах — взаимопонимание и коллективный дух.

На отчетно-выборном собрании уполномоченных членов СПК «Агрокомбинат Снов» в ходе открытого голосования председателем правления вновь был избран Николай Радоман. Шестнадцатый год Николай Вячеславович возглавляет это крупное и сложное производство, одно из ведущих сельхозпредприятий Республики Беларусь.

По итогам работы за 2019 год большой группе тружеников сельхозпредприятия были вручены денежные премии.

На отчетно-выборном собрании СПК «Агрокомбинат Снов» присутствовали заместитель начальника управления сель-ского хозяйства и продовольствия Несвижского райисполкома Татьяна Николаевна Жук, председатель РК профсоюза работников АПК Светлана Анатольевна Антончик и почетный гражданин Минской области и города Несвижа Мария Николаевна Худая.

В заключение мероприятия был дан большой концерт. В агрогородок Снов пригласили арт-группу «Беларусы».

Дмитрий ЯЩЕНКО.