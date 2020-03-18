В Пинском районе полным ходом идёт массовый яровой сев

Источник материала: Полесская правда



Давненько такого не было! Еще не завершилась вторая декада марта, а в районе уже полным ходом идет массовый яровой сев.

По данным райсельхозпрода на понедельник, зерновые и зернобобовые были посеяны на 2 859 гектарах, более чем на трети запланированного. С севом овса завершили на 100 процентов еще полторы недели назад.

Теперь на первый план вышли культуры посерьезнее: на 706 гектарах посеяна яровая пшеница (36 процентов запланированного), на 425 гектарах – тритикале (58 процентов), на 363 гектарах – зернобобовые (16 процентов). Но больше всего посеяно ярового ячменя – 975 гектаров из 3 310 запланированных.

Традиционно ближе всех к завершению весенней посевной оказалось ОАО «Оснежицкое». Здесь зерновые посеяли на 270 гектарах, тем самым реализовав запланированное на 81,6 процента. Стоит также отметить успешный старт ОАО «Плещицы»: 505 гектаров из 880 – впечатляющий результат.

Юрий Сергеев