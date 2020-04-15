СХФ им. Ю.Смирнова среди лидеров посевной в Дубровенском районе

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Среди лидеров по проведению посевной кампании — СХФ им. Ю.Смирнова. На сегодняшний день здесь освоено 100% площадей, отведенных под зерновые и зернобобовые. А это 1576 га. Всего посевной клин хозяйства — 3320 га. Кукурузой планируют засеять 1300 га.

—400 га кукурузы уберем на зерно, — говорит директор сельхозфилиала Артур Сыса. — Опыт прошлого года показал, что такая белковая составляющая в рационе животных приносит ощутимые результаты. Это прежде всего качество и количество молока.

Чтобы получить по максимуму, над этой культурой нужно щепетильно поработать. Начиная от подготовки почвы, внесения удо-брений и заканчивая качеством сева и посевного материала.

Сорта, семена которых на днях уже лягут в почву, проверенные и зарекомендовавшие себя – Колизей и Корифей немецкой селекции. На сегодняшний день практически вывезена органика на поля. Завершило хозяйство и пахоту на 900 га. Планомерно вносятся удобрения, о которых предприятие позаботилось заранее.

—Сейчас сеем ячмень, овес, пшеницу, — рассказывает Артур Петрович. — Стараемся использовать семена первой репродукции — элиту и суперэлиту. Если говорить про яровую пшеницу, то, бытует мнение, что она менее урожайная, чем озимая. Но если над этой культурой тщательно потрудиться – правильно выбрать предшественника, своевременно провести фунгицидную обработку, внести макро и микроэлементы и др, то будет хороший урожай и с яровой пшеницы.

Руководитель хозяйства отметил, что посевную кампанию необходимо завершить в максимально сжатые агротехнические сроки.

—Зима второй год подряд бесснежная, — отмечает Артур Сыса. — Влага быстро уходит из почвы, поэтому нужно постараться все сделать оперативно. Главное — у людей есть настрой на работу, желание трудиться продуктивно.

И аграрии стараются — весенний день год кормит.

—Все работы идут слаженно — техника была готова своевременно, люди заинтересованы зарабатывать хорошие деньги, — говорит заместитель директора Олег Володкевич. — Только энергонасыщенной техники на сегодняшний день работает на полях 20 единиц. Все сделаем в сроки и качественно — получим хороший результат. Кому как не ему, бывшему руководителю одного из хозяйств района с большим опытом работы в сельском хозяйстве, это знать наверняка.

Механизатор Василий Василенко сеет порядка 50 га ежедневно. Он не скрывает эмоций: «Погода хорошая, настрой на работу отличный!» Потомственный аграрий освоил трактор еще будучи в начальных классах школы. Уроженец деревни Застенки опыт перенимал не только у отца, но и у деда.

—Легкого хлеба не бывает, — констатирует аграрий. — Трудиться в поле нужно так, чтобы не было потом стыдно за результат.

По информации управления по сельскому хозяйству и продовольствию Дубровенского райисполкома, на утро 14 апреля в районе посеяно 71,7% яровых зерновых и зернобобовых культур, проведена подготовка почвы на 48,9% площадей, вспахано 67,2%.

Ольга ЛЕБЕДЕВА.