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Молодо — не зелено

23.04.2020 — Сельское хозяйство | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Молодо — не зелено

Бригадир производственной бригады по растениеводству ОАО «Команина» Рустам Рузиев этой горячей сельскохозяйственной порой дома практически не бывает. Все его будни, да и выходные, проходят в поле.

—Это нормально, — говорит молодой специалист. — Такова участь агрария. Не отсеешь в срок и качественно — не получишь урожай. А потому каждая минута на счету и каждый погожий день.  

Уроженец Узбекистана переехал с семьей в Беларусь, когда ему было 14 лет. Так здесь и прижился. Закончил  Смольянский аграрный колледж, встретил там свою любовь, женился  и вместе с супругой переехал на Дубровенщину. Руководство ОАО «Команина» выделило молодой семье квартиру.

Теория — одно, а практика — совсем другое.

—Поначалу было  очень тяжело, особенно в работе с документацией, — признается молодой специалист. — Теперь ничего, привык, коллеги помогли. С людьми же быстро нашел общий язык. А имея желание работать и твердые теоретические знания, быстро входишь в курс дела и все спорится.

Сейчас Рустам исполняет и обязанности агронома.

—Для каждого поля требуется индивидуальный подход — своя глубина заделки для семян, свой расклад по минеральным удобрениям, и так далее. Только когда стал конкретно работать с землей, появились соответствующие навыки..

Его профессия разнообразная, сложная, можно еще добавить — оперативная и творческая. Вот поэтому весенний трудовой день у Рузиева расписан на сутки вперед. Забот и хлопот у него невпроворот. От выбора технологических приемов возделывания почвы, планирования потребности в удобрениях, определения системы обработки, до способов внесения семян в пашню. И это только небольшая часть того, что необходимо делать специалисту.

Хлеб никогда не давался крестьянину легко. Успех дела зависит еще и от климатических условий, которые не всегда благоволят человеку. И тут молодому специалисту потребуется  самообладание, огромная воля, умение выходить из сложных ситуаций. Все эти качества Рустаму присущи в полной мере.

Кроме того, он еще и очень добросовестный человек. Постоянно совершенствует свои профессиональные знания, чтобы не стоять на месте и быть в курсе всех новинок растениеводческой отрасли.

—О выборе жизненного пути нисколько не жалею, — констатирует Рустам. — У меня прекрасная работа. А результаты труда увидим по осени.

Ольга ЛЕБЕДЕВА

 
 
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Бригадир производственной бригады по растениеводству ОАО «Команина» Рустам Рузиев этой горячей сельскохозяйственной порой дома практически не бывает. Все его...
 
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