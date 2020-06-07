Мал золотник, да дорог. Аграрии Гродненщины рассчитывают на хороший урожай рапса

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– Озимый рапс вышел из зимовки в хорошем состоянии. Холодный май не содействовал активности насекомых-опылителей. Однако за счет достатка влаги цветение и опыление рапса растянулись на более продолжительный период, чем в прошлом году. Поэтому можно рассчитывать на урожай не меньше прошлогоднего, – рассказал кандидат сельскохозяйственных наук заведующий отделом зерновых и зернобобовых культур Гродненского зонального института растениеводства НАН Беларуси Александр Рыбак.

В области посевные площади под озимым рапсом за последние годы увеличены. В 2019-м этой культурой к нынешнему сезону засеяно около 53 тысяч гектаров. Собрано в 1,5 раза больше маслосемян, чем в 2018-м. Значительно выросла урожайность. Хлеборобы получили 30,3 центнера с гектара, что на 8,7 центнера больше, чем в предыдущем году. Высокому урожаю способствовали хорошая перезимовка культуры, а также технологическая дисциплина и правильный выбор зимостойких гибридов и сортов. Удобрения на посевы вносились в необходимом количестве, вовремя применялись средства защиты от болезней и вредителей. Это и обеспечило почти 160 тысяч тонн валового сбора.

Со сбытом рапса проблем нет. Его закупают организации не только нашей, но и других областей республики. Маслосемена поставляются в основном на ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», Сморгонский комбинат хлебопродуктов, ООО «ГродноАгроинвест», СЗАО «Гродненский жировой комбинат», ЗАО «Агробиоресурс». Эти предприятия выпускают рапсовое масло для пищевых и технических целей. Гродненский жировой комбинат, расположенный в городском поселке Новоельня Дятловского района, производит также рафинированное дезодорированное растительное масло в ПЭТ-бутылке. ООО «Белагротерминал» в Сморгони запустило производство соевого и рапсового масел, шрота для животноводческих хозяйств.

Гродненский район – лидер в Беларуси по выращиванию озимого рапса : урожайность культуры здесь вдвое превышает средний показатель по республике. В прошлом году с каждого гектара получено 44,6 центнера маслосемян. В СПК имени Деньщикова, например, урожайность рапса составила 46,1 ц/га. Весь урожай рапса перерабатывается на предприятии.





Как рассказали в управлении сельского хозяйства и продовольствия Гродненского райисполкома, из 14 рапсосеющих хозяйств района восемь имеют цеха по переработке рапса. Сельхозпредприятия очень ответственно подходят к возделыванию масличной культуры, строго придерживаются технологии выращивания. Культура не только высокорентабельная, но и ценная как высокобелковая кормовая добавка. Наиболее мощные цеха, позволяющие получить качественное масло, работают в ПК имени Кремко, СПК имени Деньщикова, имени Сенько, «Прогресс-Вертелишки».

В области все больше хозяйств приобретают оборудование по переработке рапса. К примеру, в Щучинском районе линии по переработке масличных культур есть в ОАО «Василишки» и «Демброво». Сейчас закуплено оборудование и ведется монтаж такой линии в СПУ «Протасовщина» УП «Гроднооблгаз». А в следующем году намерены приобрести в ОАО «АгроГЖС».

Аграрии понимают, что экономически выгоднее выращивать и перерабатывать масличные культуры самим. При переработке культуры на месте рентабельность хорошая – до 50 процентов. Излишки рапсового масла хозяйства продают, на него достаточно покупателей.

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