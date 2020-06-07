Зеленый стол для буренок готовят в КСУП «Экспериментальная база «Погородно» Вороновского района

Источник материала: Вороновская газета





В КСУП «Экспериментальная база «Погородно» в полную силу идет заготовка травяных кормов первого укоса. Большегрузная техника доставляет с полей сенажную массу, которая выгружается в специальные траншеи. Ее тщательно утрамбовывают механизаторы Андрей Шадюль и Иосиф Дюк. За соблюдением технологии закладки кормов следят молодые специалисты — агрономы Ангелина Наливайко и Сергей Можейко.

— Уже неделю закладываем траншеи, работаем в две смены, — отметил директор сельхозпредприятия Иосиф Чупревич. — Заготовлены корма с первого укоса трав на молочно-товарных фермах «Конюхи», «Жусины» и «Мухлядишки». Всего необходимо заложить 22 тысячи тонн сенажа. В день в зависимости от погоды заготавливаем 500-600 тонн. Тщательно следим за качеством кормов. Стараемся, чтобы выдерживались три основные составляющие: длина резки трав, температура с влажностью, трамбовка.







В этом журналист «ВГ» убедилась, побывав на закладке сенажной траншеи возле МТФ «Мухлядишки». В полутора-двух километрах от нее на поле гудела техника — измельчались на корм многолетние злаково-бобовые травы. За процессом строго следил молодой, но уже подающий надежды специалист Сергей Можейко. Зеленая масса оттуда поступала в траншеи, ее принимала начинающий агроном Ангелина Наливайко. Следом за дело брались опытные механизаторы — Андрей Шадюль и Иосиф Дюк. В семь утра они принимаются за дело, а сдают свой пост в 8-9 вечера.

— Передохнуть нам дает дождик, — шутят механизаторы и уже серьезно добавляют: — Стараемся сделать за день больше и качественно — буренки зимой должны быть с хорошим кормом.

Не менее ответственный участок работы и у главного ветврача сельхозпредприятия Ивана Соколовского. Вооружившись влагомером и термометром, он периодически производит нужные замеры.







Помощник заведующего МТФ «Мухлядишки» Станислав Милюнец и главный ветврач Иван Соколовский.

— Слежу, чтобы зеленая масса не пересушивалась и не была повышенной влажности, — рассказал Иван Антонович. — Чтобы не терялось качество сенажа, должна быть в норме и температура — не превышать 38-ми градусов. Сейчас все соответствует требованиям. Поэтому, думаю, кормовой стол для буренок будет неплохим.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

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