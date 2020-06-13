На Дубровенщине разворачиваются работы по заготовке трав первого укоса

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





По информации управления по сельскому хозяйству и продовольствию Дубровенского райисполкома, на утро 12 июня сельхозпредприятиями скошено 9,2% запланированных на первый укос площадей. Заготовлено 2333 тонны сенажа, 850 тонн силоса, 92 тонны сена. 538 тонн травяной массы пошло на зеленый корм. Больше всего тонн кормовых единиц заготовлено в ОАО «Боброво-Агро» — 220. О том, как идет косовица, нам рассказал руководитель сельхозпредприятия Александр Мурашкин.

—К сожалению, погода не позволяет развернуться в полной мере, — отмечает Александр Николаевич.— Приступили к кормозаготовке в начале этой недели. На поля вышли два мехотряда. Один наш, второй — ОАО «Дубровенский райагросервис». Это порядка 20 человек и техника КВК-800, грабли, косилки, по три единицы — на отвозке. На трамбовке работают три трактора: ночью Амкодор, днем К-700 и МТЗ-322

Прямо напротив машинного двора ОАО «Боброво-­Агро» — ровные валки скошенного разнотравья, которое скоро ляжет в сенажные траншеи.

—Под сено и сенаж у нас отведено в этом году 1200 гектаров. Планируем заготовить 10-12 тыс. тонн сенажа. Уже убрали поукосные посевы озимой ржи и озимой сурепицы. Заготовили 300 тонн в стрейч-пленку. Всего нам по плану надо заготовить 30 центнеров кормовых единиц на условную голову. По нашим расчетам, заготовим 32-34 центнера кормовых единиц, — уверен А.Мурашкин.

Обеспечить необходимое количество корма аграрии планируют за один укос.

—Это не прихоть: кормозаготовка идет около месяца, а там поспевает озимая сурепица на зерно, рапс, зерновые.. При нашей обеспеченности техникой и, главное, механизаторами, все не схватишь. Поэтому отросшие травы пускаем на выпас скота, зеленый корм — бычкам на откорме. У нас на пастбищах содержатся 4 дойных стада — 715 голов и 2 стада телок — 600 голов, — вводил в курс дела руководитель предприятия.

Хорошие результаты получают здесь за счет клеверов. Для усиления и улучшения кормовой базы в этом году в ОАО «Боброво-Агро» впервые посеяли 48 га люцерны, которая дает за сезон несколько укосов. Увеличили площади кукурузы: всего посеяли 467 га, из которых 360 га пойдет на зеленую массу и силос, а 107 — на зерно.

Александр Мурашкин подчеркнул, что в их предприятии 100% обеспеченность сенажными траншеями: 7 действующих и две достраиваются. Кроме того, около тысячи тонн будет заготовлено в рулоны с использованием стрейч-пленки и сетки.

—Эта технология полностью себя оправдала по результатам прошлого года. Корма сохраняются лучше. Вот и животноводы стали с пониманием относиться к тому, что после раздачи кормов эту пленку и сетку необходимо аккуратно собирать, чтобы не засорять поля и территорию ферм, — отметил Александр Мурашкин.

Он рассказал, что на предприятии стимулируется добросовестное отношение к трудовым обязанностям.

— Мы полностью выполняем все положения Коллективного договора. Механизаторы получают двухразовое питание. Обеспечиваются питьевой водой. Существуют увеличенные расценки для работы в ночные смены с 22.00 до 6.00. Работа в праздничные и выходные дни оплачивается в двойном размере. Во время жары механизатор на кошении работает с 4.00 до 8.00, затем перерыв до 17.00 и завершает работу около 21.00. Работа, конечно, не из легких, но работать и зарабатывать можно, — уверен Александр Мурашкин.

Елена КОРСАКОВА.