ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На Витебщине прошли областные «Зажынкі»

24.07.2020 — Сельское хозяйство | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

На Витебщине прошли областные «Зажынкі»

За последние годы такого высокого урожая в Витебской области не было, нужно все убрать до последнего зернышка, заявил во время народного обряда «Зажынкі» председатель облисполкома Николай Шерстнев.
По словам руководителя северного региона, сельскохозяйственный год — короткий. Кажется, только недавно закончились весенние полевые работы, а уже зерноуборочные комбайны выходят в поля. «Каждую весну аграрии стремятся сделать все, чтобы получить лучший урожай. Объем хлеба определяет уровень жизни: чем больше хлеба в родном краю, тем он богаче. Мы сделаем все, чтобы в как можно более короткие сроки вывести Витебскую область на передовые позиции», — отметил Николай Шерстнев.
Он заверил, что хлеб в поле есть, труд крестьянина в этом году погода не испортила. «За последние годы такого урожая, наверное, не было. Мы должны мобилизоваться, чтобы собрать все до зернышка. Нужно сделать большой задел на следующий год, ведь к такому урожаю шли не один год. Сделаем все возможное и невозможное, чтобы хлеб убрать вовремя и качественно, а затем лучших тружеников чествовать на областных «Дажынках» в Витебске», — добавил губернатор.
В текущем году в Витебской области нужно убрать 391 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Это на 9% больше, чем в 2019 году. Наибольший удельный вес в структуре зернового клина имеет пшеница (151 тыс. га), ячмень (70 тыс. га), зернобобовые (более 52 тыс. га) и около 47 тыс. га — рожь (из них около 12 тыс. га — гибридная). Массовую уборку хлеба в регионе планируют начать в первых числах августа. В жатве задействуют около 1350 комбайнов.
По материалам БЕЛТА

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последние годы такого высокого урожая в Витебской области не было, нужно все убрать до последнего зернышка, заявил во время
 
Новости дня
Новости сельское хозяйство
 
Дожди в ближайшее время будут сдерживать темпы уборочной — Белгидромет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Сельское хозяйство

Свежие газеты

23.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Сельское хозяйство)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика