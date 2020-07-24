На Витебщине прошли областные «Зажынкі»

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





За последние годы такого высокого урожая в Витебской области не было, нужно все убрать до последнего зернышка, заявил во время народного обряда «Зажынкі» председатель облисполкома Николай Шерстнев.

По словам руководителя северного региона, сельскохозяйственный год — короткий. Кажется, только недавно закончились весенние полевые работы, а уже зерноуборочные комбайны выходят в поля. «Каждую весну аграрии стремятся сделать все, чтобы получить лучший урожай. Объем хлеба определяет уровень жизни: чем больше хлеба в родном краю, тем он богаче. Мы сделаем все, чтобы в как можно более короткие сроки вывести Витебскую область на передовые позиции», — отметил Николай Шерстнев.

Он заверил, что хлеб в поле есть, труд крестьянина в этом году погода не испортила. «За последние годы такого урожая, наверное, не было. Мы должны мобилизоваться, чтобы собрать все до зернышка. Нужно сделать большой задел на следующий год, ведь к такому урожаю шли не один год. Сделаем все возможное и невозможное, чтобы хлеб убрать вовремя и качественно, а затем лучших тружеников чествовать на областных «Дажынках» в Витебске», — добавил губернатор.

В текущем году в Витебской области нужно убрать 391 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Это на 9% больше, чем в 2019 году. Наибольший удельный вес в структуре зернового клина имеет пшеница (151 тыс. га), ячмень (70 тыс. га), зернобобовые (более 52 тыс. га) и около 47 тыс. га — рожь (из них около 12 тыс. га — гибридная). Массовую уборку хлеба в регионе планируют начать в первых числах августа. В жатве задействуют около 1350 комбайнов.

По материалам БЕЛТА