КГК выявил нарушения заготовки кормов в хозяйствах Жабинковского района

Источник материала: Полесская правда



Об итогах контрольных проверок хода заготовки кормов, а также состоянии сверхнормативного выбытия скота в хозяйствах Жабинковского района корреспонденту pinsknews.by рассказали в КГК Брестской области:

– Комитетом госконтроля Брестской области проведены в июле текущего года контрольно-аналитические мероприятия по вопросам хода уборки трав и заготовки кормов, а также состояния сверхнормативного выбытия скота в хозяйствах Жабинковского района.

Как оказалось, отдельные хозяйства района в ущерб качеству кормов при закладке их на хранение пренебрегают элементарными технологическими требованиями, такими как продолжительность закладки сенажных траншей травяной массой и соблюдение оптимальной температуры массы (37°С).

Так, в ОАО «Орепичи» сенажно-силосная траншея на МТФ «Шпитали» весом зеленой массы 1428,8 т закладывалась в течение 8 дней (при норме 3 дня).

В ОАО «Ракитница» на урочище «ДЭО» при закладке зеленой массы в траншею на хранение вовсе не обеспечено наличие термометра для измерения температуры закладываемых кормов. Притом важным очень является соблюдение оптимальной температуры закладываемой зеленой массы (37°С) ввиду того, что как обосновано наукой разогрев ее до 50-55°С неизбежно уменьшает питательность корма в 1,7-2 раза!

Актуальным все еще в сельхозорганизациях района остается вопрос падежа скота. За первое полугодие текущего года, несмотря на снижение показателя к уровню соответствующего периода 2019 г., в хозяйствах пало 260 голов скота. При этом по исследованиям Жабинковской районной ветеринарной станции среди основных причин непроизводительного выбытия животных такие, как дисбаланс в рационе кормления, несвоевременная выпойка новорожденным телятам первой порции молозива.

В ходе мониторинга условий содержания скота в ОАО «Жабинковский» в нарушение отраслевых регламентов на МТФ «Новосады» обеспеченность телят индивидуальными домиками составляла только 85%, из имеющихся в наличии восьми десятков домиков в полутора десятках содержались телята по двое, а со слов работников фермы из-за их загруженности в некоторых домиках попросту отсутствовала вода для питья телятам.

Не выполняются указанным хозяйством в полной мере поручения Президента Республики Беларусь по благоустройству территорий и улучшению их санитарного состояния, наведению надлежащего порядка на территориях и производственных объектах, устранению фактов бесхозяйственности.

На ферме «Стеброво» использовалось для доращивания молодняка КРС строение, находящееся в ветхом и небезопасном состоянии, в котором проломились отдельные балки, доски в кровле, местами отсутствуют листы шифера, на МТФ «Курпичи» в телятнике для содержания молодняка были занавожены используемые для выгула, на МТФ «Новосады» в кровле цеха производства молока местами отсутствовали листы шифера.

О выявленных нарушениях и недостатках Комитет госконтроля в установленном порядке проинформировал Жабинковский райисполком для принятия мер.