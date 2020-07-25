ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

КГК выявил нарушения заготовки кормов в хозяйствах Жабинковского района

25.07.2020 — Сельское хозяйство | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

КГК выявил нарушения заготовки кормов в хозяйствах Жабинковского района
Об итогах контрольных проверок хода заготовки кормов, а также состоянии сверхнормативного выбытия скота в хозяйствах Жабинковского района корреспонденту pinsknews.by рассказали в КГК Брестской области:

– Комитетом госконтроля Брестской области проведены в июле текущего года контрольно-аналитические мероприятия по вопросам хода уборки трав и заготовки кормов, а также состояния сверхнормативного выбытия скота в хозяйствах Жабинковского района.

Как оказалось, отдельные хозяйства района в ущерб качеству кормов при закладке их на хранение пренебрегают элементарными технологическими требованиями, такими как продолжительность закладки сенажных траншей травяной массой и соблюдение оптимальной температуры массы (37°С).

Так, в ОАО «Орепичи» сенажно-силосная траншея на МТФ «Шпитали» весом зеленой массы 1428,8 т закладывалась в течение 8 дней (при норме 3 дня).

В ОАО «Ракитница» на урочище «ДЭО» при закладке зеленой массы в траншею на хранение вовсе не обеспечено наличие термометра для измерения температуры закладываемых кормов. Притом важным очень является соблюдение оптимальной температуры закладываемой зеленой массы (37°С) ввиду того, что как обосновано наукой разогрев ее до 50-55°С неизбежно уменьшает питательность корма в 1,7-2 раза!

Актуальным все еще в сельхозорганизациях района остается вопрос падежа скота. За первое полугодие текущего года, несмотря на снижение показателя к уровню соответствующего периода 2019 г., в хозяйствах пало 260 голов скота. При этом по исследованиям Жабинковской районной ветеринарной станции среди основных причин непроизводительного выбытия животных такие, как дисбаланс в рационе кормления, несвоевременная выпойка новорожденным телятам первой порции молозива.

В ходе мониторинга условий содержания скота в ОАО «Жабинковский» в нарушение отраслевых регламентов на МТФ «Новосады» обеспеченность телят индивидуальными домиками составляла только 85%, из имеющихся в наличии восьми десятков домиков в полутора десятках содержались телята по двое, а со слов работников фермы из-за их загруженности в некоторых домиках попросту отсутствовала вода для питья телятам.

Не выполняются указанным хозяйством в полной мере поручения Президента Республики Беларусь по благоустройству территорий и улучшению их санитарного состояния, наведению надлежащего порядка на территориях и производственных объектах, устранению фактов бесхозяйственности.

На ферме «Стеброво» использовалось для доращивания молодняка КРС строение, находящееся в ветхом и небезопасном состоянии, в котором проломились отдельные балки, доски в кровле, местами отсутствуют листы шифера, на МТФ «Курпичи» в телятнике для содержания молодняка были занавожены используемые для выгула, на МТФ «Новосады» в кровле цеха производства молока местами отсутствовали листы шифера.

О выявленных нарушениях и недостатках Комитет госконтроля в установленном порядке проинформировал Жабинковский райисполком для принятия мер.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Пещера, водопад, тропа по болотам. Необычные белорусские туристические места
Профессиональный праздник – День пожарной службы – отмечают сегодня спасатели Пинщины »
Новости дня
Новости сельское хозяйство
 
На Витебщине прошли областные «Зажынкі»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Сельское хозяйство

Свежие газеты

24.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.07.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Кировец

Архив (Сельское хозяйство)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика