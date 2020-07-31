Зажинки на Лепельщине

Источник материала: Лепельский край



Зажинки — один из древнейших земледельческих праздников, который широко распространен у славянских народов. Традиционно, начало и конец уборки урожая торжественно отмечался как сельской общиной, так и в каждой семье в отдельности.

Древние традиции наших предков прошли через поколения и не потеряли своей актуальности в наши дни. На поле возле живописной деревни Малые Пышногоры состоялся районный праздник Зажинки, который стал доброй традицией. Под белорусские песни старейшие жители агрогородка Стаи Галина Фокина и Валентина Смажевская сжали первые снопы.





























На празднике собрались представители райисполкома, руководители сельскохозяйственных и промышленных предприятий, а также рядовые рабочие сельскохозяйственных предприятий. Посетил праздник и настоятель храма Преображения Господня, протоиерей Сергий Лешкевич.