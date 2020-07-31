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Зажинки на Лепельщине

31.07.2020 — Сельское хозяйство | Лепельский край  
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Источник материала: Лепельский край

Зажинки на Лепельщине
Зажинки — один из древнейших земледельческих праздников, который широко распространен у славянских народов. Традиционно, начало и конец уборки урожая торжественно отмечался как сельской общиной, так и в каждой семье в отдельности.

Древние традиции наших предков прошли через поколения и не потеряли своей актуальности в наши дни. На поле возле живописной деревни Малые Пышногоры состоялся районный праздник Зажинки, который стал доброй традицией. Под белорусские песни старейшие жители агрогородка Стаи Галина Фокина и Валентина Смажевская сжали первые снопы.

Зажинки на Лепельщине
Зажинки на Лепельщине
Зажинки на Лепельщине
Зажинки на Лепельщине
Зажинки на Лепельщине
Зажинки на Лепельщине
Зажинки на Лепельщине
Зажинки на Лепельщине
Зажинки на Лепельщине
Зажинки на Лепельщине
Зажинки на Лепельщине
Зажинки на Лепельщине
Зажинки на Лепельщине

На празднике собрались представители райисполкома, руководители сельскохозяйственных и промышленных предприятий, а также рядовые рабочие сельскохозяйственных предприятий. Посетил праздник и настоятель храма Преображения Господня, протоиерей Сергий Лешкевич.

 

 
 
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Зажинки — один из древнейших земледельческих праздников, который широко распространен у славянских народов. Традиционно, начало и конец уборки урожая...
 
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