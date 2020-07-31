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УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ

СЕННЕНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА

СЕННЕНСКОЕ РАЙОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ

РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

ОТДЕЛ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУЛЬТУРЫ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ СЕННЕНСКОГО РАЙИСПОЖОМА

РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА

28 июля 2020 г. № 17/39/42

г. Сенно

Об организации районного

соревнования по уборке урожая

2020 года

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» в целях обеспечения своевременной и качественной уборки зерновых культур, семенников трав и рапса, достижения высокой произ­водительности труда и высоких показателей по урожайности и валовому сбору коллегия управления по сельскому хозяйству и продовольствию Сенненского райисполкома, президиум районного объединения профсоюзов, президиум райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Организовать районное соревнование среди сельскохозяйст­венных предприятий, отдельных категорий работников агропромышлен­ного комплекса на уборке урожая 2020 года. . Утвердить условия районного соревнования и порядок подве­дения итогов уборки урожая 2020 года, согласно приложению 1. Управлению по сельскому хозяйству и продовольствию Сенненского райисполкома, районному объединению профсоюзов, районному комите­ту профсоюза работников АПК, отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи для награждения победителей соревнования учре­дить:

почетные грамоты, грамоты, дипломы для вручения коллекти­вам сельскохозяйственных организаций, занявшим I, II и III места по вы­полнению прогнознв1х показателей по валовому сбору и урожайности зер­новых, маслосемян рапса и семян многолетних трав.

почетные грамоты, грамоты, благодарственные письма и ди­пломы для вручения механизаторам, водителям и трактористам- машинистам на отвозке, операторам сушильных комплексов, занявшим первые три места за период уборки урожая 2020 года.

Учредить «Доску Почета» в районной газете «Голос Сенненщи- ны». Районному комитету профсоюза совместно с управлением по сельскому хозяйству и продовольствию организовать еженедельное пре­доставление (понедельник, пятница) оперативной информации о ходе трудового соревнования на уборке урожая ( комбайнеры, водители, мо­лодежные экипажи, хозяйства) для отражения в СМИ. Управлению по сельскому хозяйству и продовольствию райис­полкома, райкому профсоюза работников АПК, отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи Сенненского райисполкома ор­ганизовать проведение собраний в трудовых коллективах с доведением до участников уборки урожая условий оплаты труда, дополнительных мер материального и морального стимулирования, условий трудового соревнования, обеспечение безопасных условий труда, организацией пи­тания. Районному комитету профсоюза работников АПК, профсоюз­ным комитетам первичных организаций:

6.1. рассмотреть на расширенных заседаниях президиума, профко­мов весь комплекс вопросов, связанных с задачами профсоюзных органи­заций по участию в уборке урожая 2020 года.

6.2 организовать ежедневное подведение итогов работы. Награж­дение победителей осуществлять на рабочих местах с вручением грамот, дипломов, благодарственных писем, ценных подарков (подарков в денеж­ном выражении). Организовать подъем флага в честь работников, достиг­ших наивысшей производительности труда.

осуществлять контроль за соблюдением требований по охране труда, своевременным проведением инструктажей по технике безопасно­сти с работниками, занятыми на уборке урожая.

максимально привлекать к работе по осуществлению общест­венного контроля за соблюдением требований по технике безопасности общественных инспекторов по охране труда.

6.5 осуществлять контроль за обеспечением участников уборочных работ спецодеждой, медицинскими аптечками, горячим питанием, за со­стоянием санитарно-бытовых условий труда.

Вручить поощрительные подарки лучшим профактивистам района, принявшим активное участие в создании надлежащих социально­бытовых и безопасных условий труда участникам уборки урожая, в орга­низации трудового соревнования. Допустить к участию в соревновании молодежные экипажи зер­ноуборочных комбайнов в составе старших комбайнеров и комбайнеров, а так же молодых водителей , занятых на отвозке зерна от комбайнов во время уборки зерновых и зернобобовых культур в 2020 году, в возрасте до 35 года( по состоянию на 1 июля 2020 г.). Итоги соревнования среди сельскохозяйственных организаций и звеньев зерносушильных агрегатов подвести по завершению уборки уро­жая. Общими условиями для определения победителей является от­сутствие случаев производственного травматизма, нарушений трудовой и технологической дисциплины. Для объективного подведения итогов соревнования на уборке урожая текущего года создать комиссию в составе:

Сунтеева Антонина Васильевна

первый заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию, председатель комиссии;

Члены комиссии:

Ананенко Анатолий Владимирович

Хиревич Леонид Михайлович

Антонова Екатерина Александровна

Масалович Александр Егорович

Зеленя Сергей Алексеевич

председатель районного объединения профсоюзов(с его согласия)

председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса(с его согласия)

заместитель начальника — начальник отдела экономического регулирования сельскохозяйственного производства управления по сельскому хозяйству и продовольствию Сенненского

райисполкома;

главный государственный инспектор по надзору за техническим состоянием машин и оборудования управления по сельскому хозяйству и продовольствию Сенненского райисполкома;

главный специалист управления

по сельскому хозяйству и продовольствию

Сенненского райисполкома;

Администрациям сельскохозяйственных организаций, совместно с профсоюзными комитетами разработать аналогичные положения об организации соревнования и обеспечить его проведение в каждой сельскохозяйственной организации. Итоги соревнования публиковать в районной газете «Голос Сенненщины».

Начальник управления по сельскому Председатель районного

Хозяйству и продовольствию объединения профсоюзов

Сенненского райисполкома

А.А.Лебедев А.В.Ананенко

Председатель райкома профсоза Начальник отдела идеологической

Работников АПК работы, культуры и по делам

молодежи

Л.М.Хиревич Пинчук Н.О.

УТВЕРЖДЕНО

решением коллегии управления по сельскому хозяйству и продо­вольствию Сенненского райиспол­кома, районным комитетом проф­союза работников агропромышлен­ного комплекса 28.07.2020 №17 /39/42

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации районного соревнования и материальном поощрении организаций, отдельных категорий работников на уборке урожая в 2020 г.

С целью повышения материальной заинтересованности работников, занятых на уборке урожая 2020 года, организовать районное соревнование среди сельскохозяйственных предприятий Сенненского района и отдель­ных Категорий работников предприятий Сенненского района за достиже­ние лучших результатов в развитии агропромышленного комплекса в 2020 году.

В районном соревновании за достижение лучших результатов в раз­витии агропромышленного комплекса участвуют сельскохозяйственные организации района, а также отдельные категории работников агропро­мышленного комплекса Сенненского района.

Соревнование проводится по следующим номинациям:

«За повышение урожайности, увеличение производства и продажи государству зерна»;

«За повышение урожайности, увеличение производства и продажи масличных культур»;

«За повышение урожайности, увеличение производства семян мно- — голетних трав»

«Среди работников сельскохозяйственного производства». Победителями районного соревнования в номинации «За повышение урожайности, увеличение производства и продажи государству зерна»

признаются три сельскохозяйственные организации, получившие наибольшую урожайность зерновых культур с посевной и уборочной площадей, выполнившие заказ на поставку зерна для государственных нужд, обеспечившие наибольший прирост валового производства зерна по сравнению со средним уровнем, достигнутым за последние три года. Обя­зательным условием является наличие посевных площадей зерновых не менее 800 гектаров (далее — га).

В номинации «За повышение урожайности, увеличение производст­ва и продажи государству масличных культур» победителями признаются три сельскохозяйственные организации, получившие наивысшую урожай­ность с посевной, и уборочной площадей и обеспечившие наибольший прирост валового производства по сравнению со средним уровнем, дос­тигнутым за последние три года. Обязательным условием является нали­чие уборочных площадей не менее 200 га, выполнение задания на постав­ку маслосемян рапса для государственных нужд.

В номинации «За повышение урожайности, увеличение производст­ва семян многолетних трав» победителями признаются три сельскохозяй­ственные организации, получившие наивысшую урожайность с посевной и уборочной площадей, обеспечившие сохранность отведенных площадей семенников многолетних трав и наибольший прирост валового производ­ства по сравнению со средним уровнем, достигнутым за последние три года.

При подведении итогов победителем может быть признана сельско­хозяйственная организация, не допустившая нарушений правил охраны труда, обеспечившая надлежащие санитарные и бытовые условия участ­никам уборки урожая 2020 года.

Сельскохозяйственные предприятия — победители награждаются По­четными грамотами управления по сельскому хозяйству и продовольст­вию райисполкома и райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса.

В номинации «Среди работников сельскохозяйственного производ­ства» победители признаются по следующим категориям:

Экипажи комбайнеров (старший комбайнер и комбайнер) и моло­дежные экипажи (старший комбайнер и комбайнер в возрасте до 35 года по состоянию на 01.07.2020г), занятые на уборке зерновых и зернобобо­вых культур, крестоцветных и семенников многолетних трав, обеспечив­шие установленную выработку на комбайн.

Премирование экипажей осуществляется в установленных размерах:

Количество тонн Сумма премии для экипажа, рублей КЗС — 1218 «Полесье», «Лида- 1600» 1000 и более 180 КЗС — 10К «Полесье» 900 180

Руководители сельскохозяйственных организаций самостоятельно производят распределение премии между старшим комбайнером и ком­байнером, исходя из личного вклада каждого работника.

Экипажи комбайнеров (старший комбайнер и комбайнер) и молодеж­ные экипажи (старший комбайнер и комбайнер в возрасте до 35 года по состоянию на 01.07,2020г), намолотившие первыми в районе 1000 тонн зерновых культур» награждается ценным подарком (денежной премией) на сумму до пяти базовых величин;

Экипажи комбайнеров (старший комбайнер и комбайнер) и молодеж­ные экипажи (старший комбайнер и комбайнер в возрасте до 35 года по состоянию на 01.07.2020г), намолотившие первыми в районе 1500 тонн зер­новых культур, вручается ценный подарок на сумму до семи базовых величин;

Экипажи комбайнеров (старший комбайнер и комбайнер) и молодеж­ные экипажи (старший комбайнер и комбайнер в возрасте до 35 года по состоянию на 01.07.2020г, намолотившие первыми в районе 2000 тонн зерно­вых культур, вручается ценный подарок на сумму до восьми базовых величин.

Среди водителей и молодых водителей (в возрасте до 35 года по со­стоянию на 01.07.2020г), занятых на отвозке зерновых культур определя­ется три призовых места за обеспечение максимальных объемов перевоз­ки зерна без потерь с выплатой денежной премии в сумме 70 рублей каж­дому перевозчику, по одному в каждой группе:

я группа — с грузоподъемностью до 4,5 тонны;

я группа — с грузоподъемностью от 4,5 тонны до 9,0 тонн;

я группа — с грузоподъемностью от 9,0 тонн до 20 тонн;

я группа- с грузоподъемностью свыше 20 тонн.

Среди водителей и молодых водителей (в возрасте до 35 года по со­стоянию на 01.07.2020г) транспортного средства, перевезших первыми в рай­оне 1000 тонн зерновых культур, вручается ценный подарок на сумму до пяти базовых величин.

Среди водителей и молодых водителей (в возрасте до 35 года по со­стоянию на 01.07.2020г) транспортного средства, перевезших первыми в рай­оне 2000 тонн зерновых культур, вручается ценный подарок на сумму до пяти базовых величин.

Среди водителей и молодых водителей (в возрасте до 35 года по со­стоянию на 01.07.2020г) транспортного средства, перевезших первыми в рай­оне 4000 тонн зерновых культур, вручается ценный подарок на сумму до пяти базовых величин.

Среди трактористов-машинистов и молодых трактористов-машинистов (в возрасте до 35 года по состоянию на 01.07.2020г.), занятых на отвозке зерновых культур определяется три призовых места за обеспечение мак­симальных объемов перевозки зерна без потерь с выплатой денежной премии в сумме 70 рублей каждому механизатору, по одному в каждой группе:

я группа — с грузоподъемностью до 6,0 тонн;

я группа — с грузоподъемностью от 6,0 тонны до 10,0 тонн;

3-я группа — с грузоподъемностью свыше 10,0 тонн.

Среди трактористов-машинистов и молодых трактористов- машинистов (в возрасте до 35 года по состоянию на 01.07.2020г.), пере­везших первыми в районе 1000 тонн зерновых культур, вручается ценный по­дарок на сумму до пяти базовых величин.

Среди трактористов-машинистов и молодых трактористов- машинистов (в возрасте до 35 года по состоянию на 01.07.2020г.), пере­везших первыми в районе 2000 тонн зерновых культур, вручается ценный по­дарок на сумму до пяти базовых величин.

Старшим комбайнерам, комбайнерам, водителям, занятым в период уборки урожая на обмолоте и отвозке рапса, крупяных культур, их коли­чество засчитывается в общий объем зерновых культур с коэффициентом 1:1,многолетних трав 1:5;

Среди операторов сушильных комплексов и напольных сушилок (2 группы) определить три призовых места с учетом производительности сушилки по максимальному количеству высушенного зерна, маслосемян рапса и семян многолетних трав с вручением денежных премий на звено:

За I место — 160 рублей

место — 120 рублей

место — 100 рублей.

Вручить поощрительные подарки 3 (трем) профактивистам района, при­нявшим активное участие в создании надлежащих социально-бытовых и безо­пасных условий труда участникам жатвы, в организации трудового соперниче­ства, в организации высокопроизводительного и качественного труда, в орга­низации питания.

Итоги работы по уборке зерновых подвести по завершению плани­руемых объемов уборки зерновых, масличных культур и семенников мно­голетних трав. Ежедневно оформлять экран соревнования с указанием фамилии, имени, отчества лидеров уборки и достигнутых ими производ­ственных показателей.

Победители награждаются Почетными грамотами, Грамотами, Ди­пломами управления по сельскому хозяйству и продовольствию и райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса с вручением де­нежных премий за счет средств сельскохозяйственных организаций.

Поощрительные подарки для победителей соревнования приобрести за счет средств сельскохозяйственных организаций, профактивистам за счет средств райкома профсоюза работников АПК, для победителей соревнования среди молодых механизаторов — за счет средств, выделяемых из бюджета на проведение финансируемых мероприятий в рамках реализации государствен­ной молодежной политики на территории Сенненского района в 2020 году.