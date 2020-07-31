УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ
СЕННЕНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА
СЕННЕНСКОЕ РАЙОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ
РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ОТДЕЛ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУЛЬТУРЫ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ СЕННЕНСКОГО РАЙИСПОЖОМА
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
28 июля 2020 г. № 17/39/42
г. Сенно
Об организации районного
соревнования по уборке урожая
2020 года
На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» в целях обеспечения своевременной и качественной уборки зерновых культур, семенников трав и рапса, достижения высокой производительности труда и высоких показателей по урожайности и валовому сбору коллегия управления по сельскому хозяйству и продовольствию Сенненского райисполкома, президиум районного объединения профсоюзов, президиум райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи ПОСТАНОВЛЯЮТ:
- Организовать районное соревнование среди сельскохозяйственных предприятий, отдельных категорий работников агропромышленного комплекса на уборке урожая 2020 года.
- . Утвердить условия районного соревнования и порядок подведения итогов уборки урожая 2020 года, согласно приложению 1. Управлению по сельскому хозяйству и продовольствию Сенненского райисполкома, районному объединению профсоюзов, районному комитету профсоюза работников АПК, отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи для награждения победителей соревнования учредить:
- почетные грамоты, грамоты, дипломы для вручения коллективам сельскохозяйственных организаций, занявшим I, II и III места по выполнению прогнознв1х показателей по валовому сбору и урожайности зерновых, маслосемян рапса и семян многолетних трав.
- почетные грамоты, грамоты, благодарственные письма и дипломы для вручения механизаторам, водителям и трактористам- машинистам на отвозке, операторам сушильных комплексов, занявшим первые три места за период уборки урожая 2020 года.
- Учредить «Доску Почета» в районной газете «Голос Сенненщи- ны».
- Районному комитету профсоюза совместно с управлением по сельскому хозяйству и продовольствию организовать еженедельное предоставление (понедельник, пятница) оперативной информации о ходе трудового соревнования на уборке урожая ( комбайнеры, водители, молодежные экипажи, хозяйства) для отражения в СМИ.
- Управлению по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома, райкому профсоюза работников АПК, отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи Сенненского райисполкома организовать проведение собраний в трудовых коллективах с доведением до участников уборки урожая условий оплаты труда, дополнительных мер материального и морального стимулирования, условий трудового соревнования, обеспечение безопасных условий труда, организацией питания.
- Районному комитету профсоюза работников АПК, профсоюзным комитетам первичных организаций:
6.1. рассмотреть на расширенных заседаниях президиума, профкомов весь комплекс вопросов, связанных с задачами профсоюзных организаций по участию в уборке урожая 2020 года.
6.2 организовать ежедневное подведение итогов работы. Награждение победителей осуществлять на рабочих местах с вручением грамот, дипломов, благодарственных писем, ценных подарков (подарков в денежном выражении). Организовать подъем флага в честь работников, достигших наивысшей производительности труда.
- осуществлять контроль за соблюдением требований по охране труда, своевременным проведением инструктажей по технике безопасности с работниками, занятыми на уборке урожая.
- максимально привлекать к работе по осуществлению общественного контроля за соблюдением требований по технике безопасности общественных инспекторов по охране труда.
6.5 осуществлять контроль за обеспечением участников уборочных работ спецодеждой, медицинскими аптечками, горячим питанием, за состоянием санитарно-бытовых условий труда.
- Вручить поощрительные подарки лучшим профактивистам района, принявшим активное участие в создании надлежащих социальнобытовых и безопасных условий труда участникам уборки урожая, в организации трудового соревнования.
- Допустить к участию в соревновании молодежные экипажи зерноуборочных комбайнов в составе старших комбайнеров и комбайнеров, а так же молодых водителей , занятых на отвозке зерна от комбайнов во время уборки зерновых и зернобобовых культур в 2020 году, в возрасте до 35 года( по состоянию на 1 июля 2020 г.).
- Итоги соревнования среди сельскохозяйственных организаций и звеньев зерносушильных агрегатов подвести по завершению уборки урожая.
- Общими условиями для определения победителей является отсутствие случаев производственного травматизма, нарушений трудовой и технологической дисциплины.
- Для объективного подведения итогов соревнования на уборке урожая текущего года создать комиссию в составе:
Сунтеева Антонина Васильевна
первый заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию, председатель комиссии;
Члены комиссии:
Ананенко Анатолий Владимирович
Хиревич Леонид Михайлович
Антонова Екатерина Александровна
Масалович Александр Егорович
Зеленя Сергей Алексеевич
председатель районного объединения профсоюзов(с его согласия)
председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса(с его согласия)
заместитель начальника — начальник отдела экономического регулирования сельскохозяйственного производства управления по сельскому хозяйству и продовольствию Сенненского
райисполкома;
главный государственный инспектор по надзору за техническим состоянием машин и оборудования управления по сельскому хозяйству и продовольствию Сенненского райисполкома;
главный специалист управления
по сельскому хозяйству и продовольствию
Сенненского райисполкома;
- Администрациям сельскохозяйственных организаций, совместно с профсоюзными комитетами разработать аналогичные положения об организации соревнования и обеспечить его проведение в каждой сельскохозяйственной организации.
- Итоги соревнования публиковать в районной газете «Голос Сенненщины».
Начальник управления по сельскому Председатель районного
Хозяйству и продовольствию объединения профсоюзов
Сенненского райисполкома
А.А.Лебедев А.В.Ананенко
Председатель райкома профсоза Начальник отдела идеологической
Работников АПК работы, культуры и по делам
молодежи
Л.М.Хиревич Пинчук Н.О.
УТВЕРЖДЕНО
решением коллегии управления по сельскому хозяйству и продовольствию Сенненского райисполкома, районным комитетом профсоюза работников агропромышленного комплекса 28.07.2020 №17 /39/42
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации районного соревнования и материальном поощрении организаций, отдельных категорий работников на уборке урожая в 2020 г.
С целью повышения материальной заинтересованности работников, занятых на уборке урожая 2020 года, организовать районное соревнование среди сельскохозяйственных предприятий Сенненского района и отдельных Категорий работников предприятий Сенненского района за достижение лучших результатов в развитии агропромышленного комплекса в 2020 году.
В районном соревновании за достижение лучших результатов в развитии агропромышленного комплекса участвуют сельскохозяйственные организации района, а также отдельные категории работников агропромышленного комплекса Сенненского района.
Соревнование проводится по следующим номинациям:
«За повышение урожайности, увеличение производства и продажи государству зерна»;
«За повышение урожайности, увеличение производства и продажи масличных культур»;
«За повышение урожайности, увеличение производства семян мно- — голетних трав»
«Среди работников сельскохозяйственного производства». Победителями районного соревнования в номинации «За повышение урожайности, увеличение производства и продажи государству зерна»
признаются три сельскохозяйственные организации, получившие наибольшую урожайность зерновых культур с посевной и уборочной площадей, выполнившие заказ на поставку зерна для государственных нужд, обеспечившие наибольший прирост валового производства зерна по сравнению со средним уровнем, достигнутым за последние три года. Обязательным условием является наличие посевных площадей зерновых не менее 800 гектаров (далее — га).
В номинации «За повышение урожайности, увеличение производства и продажи государству масличных культур» победителями признаются три сельскохозяйственные организации, получившие наивысшую урожайность с посевной, и уборочной площадей и обеспечившие наибольший прирост валового производства по сравнению со средним уровнем, достигнутым за последние три года. Обязательным условием является наличие уборочных площадей не менее 200 га, выполнение задания на поставку маслосемян рапса для государственных нужд.
В номинации «За повышение урожайности, увеличение производства семян многолетних трав» победителями признаются три сельскохозяйственные организации, получившие наивысшую урожайность с посевной и уборочной площадей, обеспечившие сохранность отведенных площадей семенников многолетних трав и наибольший прирост валового производства по сравнению со средним уровнем, достигнутым за последние три года.
При подведении итогов победителем может быть признана сельскохозяйственная организация, не допустившая нарушений правил охраны труда, обеспечившая надлежащие санитарные и бытовые условия участникам уборки урожая 2020 года.
Сельскохозяйственные предприятия — победители награждаются Почетными грамотами управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома и райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса.
В номинации «Среди работников сельскохозяйственного производства» победители признаются по следующим категориям:
Экипажи комбайнеров (старший комбайнер и комбайнер) и молодежные экипажи (старший комбайнер и комбайнер в возрасте до 35 года по состоянию на 01.07.2020г), занятые на уборке зерновых и зернобобовых культур, крестоцветных и семенников многолетних трав, обеспечившие установленную выработку на комбайн.
Премирование экипажей осуществляется в установленных размерах:
|Количество тонн
|Сумма премии для экипажа, рублей
|КЗС — 1218 «Полесье», «Лида- 1600»
|1000 и более
|180
|КЗС — 10К «Полесье»
|900
|180
Руководители сельскохозяйственных организаций самостоятельно производят распределение премии между старшим комбайнером и комбайнером, исходя из личного вклада каждого работника.
Экипажи комбайнеров (старший комбайнер и комбайнер) и молодежные экипажи (старший комбайнер и комбайнер в возрасте до 35 года по состоянию на 01.07,2020г), намолотившие первыми в районе 1000 тонн зерновых культур» награждается ценным подарком (денежной премией) на сумму до пяти базовых величин;
Экипажи комбайнеров (старший комбайнер и комбайнер) и молодежные экипажи (старший комбайнер и комбайнер в возрасте до 35 года по состоянию на 01.07.2020г), намолотившие первыми в районе 1500 тонн зерновых культур, вручается ценный подарок на сумму до семи базовых величин;
Экипажи комбайнеров (старший комбайнер и комбайнер) и молодежные экипажи (старший комбайнер и комбайнер в возрасте до 35 года по состоянию на 01.07.2020г, намолотившие первыми в районе 2000 тонн зерновых культур, вручается ценный подарок на сумму до восьми базовых величин.
Среди водителей и молодых водителей (в возрасте до 35 года по состоянию на 01.07.2020г), занятых на отвозке зерновых культур определяется три призовых места за обеспечение максимальных объемов перевозки зерна без потерь с выплатой денежной премии в сумме 70 рублей каждому перевозчику, по одному в каждой группе:
- я группа — с грузоподъемностью до 4,5 тонны;
- я группа — с грузоподъемностью от 4,5 тонны до 9,0 тонн;
- я группа — с грузоподъемностью от 9,0 тонн до 20 тонн;
- я группа- с грузоподъемностью свыше 20 тонн.
Среди водителей и молодых водителей (в возрасте до 35 года по состоянию на 01.07.2020г) транспортного средства, перевезших первыми в районе 1000 тонн зерновых культур, вручается ценный подарок на сумму до пяти базовых величин.
Среди водителей и молодых водителей (в возрасте до 35 года по состоянию на 01.07.2020г) транспортного средства, перевезших первыми в районе 2000 тонн зерновых культур, вручается ценный подарок на сумму до пяти базовых величин.
Среди водителей и молодых водителей (в возрасте до 35 года по состоянию на 01.07.2020г) транспортного средства, перевезших первыми в районе 4000 тонн зерновых культур, вручается ценный подарок на сумму до пяти базовых величин.
Среди трактористов-машинистов и молодых трактористов-машинистов (в возрасте до 35 года по состоянию на 01.07.2020г.), занятых на отвозке зерновых культур определяется три призовых места за обеспечение максимальных объемов перевозки зерна без потерь с выплатой денежной премии в сумме 70 рублей каждому механизатору, по одному в каждой группе:
- я группа — с грузоподъемностью до 6,0 тонн;
- я группа — с грузоподъемностью от 6,0 тонны до 10,0 тонн;
3-я группа — с грузоподъемностью свыше 10,0 тонн.
Среди трактористов-машинистов и молодых трактористов- машинистов (в возрасте до 35 года по состоянию на 01.07.2020г.), перевезших первыми в районе 1000 тонн зерновых культур, вручается ценный подарок на сумму до пяти базовых величин.
Среди трактористов-машинистов и молодых трактористов- машинистов (в возрасте до 35 года по состоянию на 01.07.2020г.), перевезших первыми в районе 2000 тонн зерновых культур, вручается ценный подарок на сумму до пяти базовых величин.
Старшим комбайнерам, комбайнерам, водителям, занятым в период уборки урожая на обмолоте и отвозке рапса, крупяных культур, их количество засчитывается в общий объем зерновых культур с коэффициентом 1:1,многолетних трав 1:5;
Среди операторов сушильных комплексов и напольных сушилок (2 группы) определить три призовых места с учетом производительности сушилки по максимальному количеству высушенного зерна, маслосемян рапса и семян многолетних трав с вручением денежных премий на звено:
За I место — 160 рублей
- место — 120 рублей
- место — 100 рублей.
Вручить поощрительные подарки 3 (трем) профактивистам района, принявшим активное участие в создании надлежащих социально-бытовых и безопасных условий труда участникам жатвы, в организации трудового соперничества, в организации высокопроизводительного и качественного труда, в организации питания.
Итоги работы по уборке зерновых подвести по завершению планируемых объемов уборки зерновых, масличных культур и семенников многолетних трав. Ежедневно оформлять экран соревнования с указанием фамилии, имени, отчества лидеров уборки и достигнутых ими производственных показателей.
Победители награждаются Почетными грамотами, Грамотами, Дипломами управления по сельскому хозяйству и продовольствию и райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса с вручением денежных премий за счет средств сельскохозяйственных организаций.
Поощрительные подарки для победителей соревнования приобрести за счет средств сельскохозяйственных организаций, профактивистам за счет средств райкома профсоюза работников АПК, для победителей соревнования среди молодых механизаторов — за счет средств, выделяемых из бюджета на проведение финансируемых мероприятий в рамках реализации государственной молодежной политики на территории Сенненского района в 2020 году.