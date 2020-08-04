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В Кореличском районе чествовали первых тысячников

05.08.2020 — Сельское хозяйство | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Как рассказала председатель райкома профсоюза работников АПК Ирина Пеньковская, Гродненской областной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса на уборке урожая организовано соревнование, в рамках которого награждаются экипажи комбайнеров, первыми в районе намолотившие тысячу тонн зерна.

Были награждены экипажи в трёх разных категориях, в зависимости от пропускной способности комбайнов. Стаж старших комбайнеров-передовиков превышает 20 лет, они уже не первый год получают почётные места.

В Кореличском районе чествовали первых тысячников

Передовым стал экипаж комбайна КСУП «Луки-Агро» с самой большой пропускной способностью зерновых. За штурвалом техники — Зусько Александр и Крапивницкий Андрей.

В Кореличском районе чествовали первых тысячников

В числе победителей областного соревнования также представители КСУП «Луки-Агро», один из десяти районных семейных экипажей: Шимко Виктор и Денис.

В Кореличском районе чествовали первых тысячников

В Кореличском районе чествовали первых тысячников

Ворвались в тройку лидеров и представители КСУП «Цирин-Агро»: экипаж Буячинского Александра и Кривицкого Сергея.

В Кореличском районе чествовали первых тысячников

Благоприятная погода позволила массово развернуть уборочную кампанию. В этом году экипажи планируют собрать от полутора до двух тысяч тонн зерна с рапсом. Поздравления сопровождались подарками и денежными вознаграждениями, а также выступлением музыкального творческого коллектива «Забава».

В Кореличском районе чествовали первых тысячников

Наталья СОКОЛЯНСКАЯ
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Как рассказала председатель райкома профсоюза работников АПК Ирина Пеньковская, Гродненской областной организацией Белорусского профсоюза работников...
 
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