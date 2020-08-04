В Кореличском районе чествовали первых тысячников

Источник материала: Полымя

Как рассказала председатель райкома профсоюза работников АПК Ирина Пеньковская, Гродненской областной организацией Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса на уборке урожая организовано соревнование, в рамках которого награждаются экипажи комбайнеров, первыми в районе намолотившие тысячу тонн зерна.

Были награждены экипажи в трёх разных категориях, в зависимости от пропускной способности комбайнов. Стаж старших комбайнеров-передовиков превышает 20 лет, они уже не первый год получают почётные места.





Передовым стал экипаж комбайна КСУП «Луки-Агро» с самой большой пропускной способностью зерновых. За штурвалом техники — Зусько Александр и Крапивницкий Андрей.





В числе победителей областного соревнования также представители КСУП «Луки-Агро», один из десяти районных семейных экипажей: Шимко Виктор и Денис.









Ворвались в тройку лидеров и представители КСУП «Цирин-Агро»: экипаж Буячинского Александра и Кривицкого Сергея.





Благоприятная погода позволила массово развернуть уборочную кампанию. В этом году экипажи планируют собрать от полутора до двух тысяч тонн зерна с рапсом. Поздравления сопровождались подарками и денежными вознаграждениями, а также выступлением музыкального творческого коллектива «Забава».





Наталья СОКОЛЯНСКАЯ

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