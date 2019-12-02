Врач консультирует: как защитить себя от норовирусной инфекции?

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Возбудитель распространен повсеместно, устойчив к воздействию факторов окружающей среды, на различных видах поверхностей может сохраняться до 1 месяца. Вирус не погибает при замораживании, высушивании, нагревании до 60°С. Характерна осенне-зимняя сезонность заболевания. Норовирус чрезвычайно заразен: всего 10-100 частиц достаточно для заражения.

Норовирусной инфекцией болеет население всех возрастных групп, но наиболее часто дети в возрасте до 5 лет и люди пожилого возраста.

Источником инфекции является больной человек или носитель вируса. Больные норовирусной инфекцией остаются заразными в течение 48 часов после исчезновения всех острых симптомов. В стуле вирусы могут находиться до 14 дней и даже 1 месяца после возникновения заболевания.

Основной механизм передачи – фекально-оральный, который реализуется пищевым (морепродукты, овощи, фрукты, ягоды, салаты), водным (лед, вода из водоемов), контактно-бытовым (предметы обихода, посуда, грязные руки) путями. Один из факторов, провоцирующих быстрое распространение норовируса – возникновение мелкодисперсного аэрозоля рвотных масс, распыляющегося в воздухе и попадающего на предметы обихода и в дыхательные пути окружающих людей.

Период от момента заражения до появления клинических признаков составляет 12-48 часов.

Заболевание развивается остро, начинается с сильной тошноты, сменяющейся рвотой. Далее появляются следующие симптомы заболевания:

- боль и урчание в кишечнике;

- диарея;

- невысокая температура;

- головная боль;

- слабость, сонливость;

- снижение аппетита, изменение вкуса;

- мышечные и суставные боли;

- респираторные проявления (насморк, боли в горле).

Основная опасность заболевания – обезвоживание. Оно проявляется резким снижением количества выделяемой мочи, которая окрашивается в темно-желтый цвет, общей слабостью, сильной жаждой. Если состояние развивается, то падает артериальное давление, пульс становится слабым, может наступить помрачнение сознания. Это является сигналом для срочного обращения за медицинской помощью.

Вакцины против норовирусной инфекции на данной момент не существует. Профилактика заключается в соблюдении гигиенических правил:

- мыть руки с мылом после посещения туалеты и улицы, перед едой;

- пить только бутилированную или кипяченую воду;

- сырые овощи, фрукты тщательно мыть перед употреблением в пищу, детям дошкольного возраста лучше дополнительно ошпаривать; в экзотических странах, для мытья нужно использовать не водопроводную, а кипяченую или бутилированную воду;

- не приобретать продукты питания у случайных лиц или в местах несанкционированной торговли;

- сырые продукты и готовую пищу следует хранить раздельно;

- скоропортящиеся продукты и готовую пищу следует хранить только в холодильнике при температуре от +2˚С до +6˚С;

- соблюдать сроки годности и условия хранения пищевых продуктов;

- постоянно поддерживать чистоту на кухне.

Если у вас кто-то заболел из членов семьи, то важно:

- по возможности свести к минимуму контакт с заболевшим;

- не реже одного раза в день проводить влажную уборку помещений и всех поверхностей, с которыми контактировал больной (корпус кровати, прикроватные столики, санузлы, дверные ручки и т.д.) с применением дезинфицирующих средств;

- выделить больному личное полотенце, отдельную посуду;

- посуду, моющиеся предметы, которыми пользовался больной, а также игрушки (если заболел ребенок) необходимо кипятить;

- все вещи, которые были запачканы рвотными массами, необходимо сразу стирать при температуре не менее 60ºС.

Подобное соблюдение правил гигиены позволит избежать дальнейшего распространения инфекции и повторного заражения.

Фото носит иллюстративный характер

В.Н. АДАМЕЙКО, врач-эпидемиолог