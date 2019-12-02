Как ежики в тумане. Угадай место в Минске, когда его не видно

Источник материала: Tut.by

Когда в Минске все в тумане, горожане много шутят. Сравнивают белорусскую столицу то с Лондоном, то с киношным Сайлент Хиллом и постят в соцсетях снимки с молоком за окном. Самые туманные месяцы в Беларуси — октябрь, ноябрь и декабрь. Чтобы вам было легче их пережить, TUT.BY предлагает угадать, какие здания теряются в тумане.