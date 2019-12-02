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Как ежики в тумане. Угадай место в Минске, когда его не видно
03.12.2019 11:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Когда в Минске все в тумане, горожане много шутят. Сравнивают белорусскую столицу то с Лондоном, то с киношным Сайлент Хиллом и постят в соцсетях
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Самые туманные месяцы в Беларуси - октябрь, ноябрь и декабрь. Чтобы вам было легче их пережить, TUT.BY предлагает угадать, какие здания теряются в тумане.
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