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3 декабря — Международный день инвалидов

03.12.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

3 декабря — Международный день инвалидов

Сегодняшняя дата в календаре — день сильных духом людей, заслуживающих не только сочувствия, а равных прав вместе с другими членами общества на достойную жизнь, труд и отдых, зачастую нуждающихся в понимании, помощи и поддержке окружающих, в создании условий, когда можно свободно передвигаться по улицам, беспрепятственно посещать магазины, поликлиники, кинотеатры и другие учреждения, в общем, жить полноценной жизнью. Сегодня, 3 декабря, — День инвалидов. В Глусском районе проживает 989 людей с инвалидностью, из них 657 человек с первой и второй группой. Также 92 человека — это дети-инвалиды до 18 лет.

— Для этой категории людей, — говорит главный специалист отдела пенсий, пособий и социальной защиты управления по труду, занятости и социальной защите Глусского райисполкома Мария Хушану, — а также для пожилых людей, беременных, детей дошкольного возраста, мам с колясками, послеоперационных больных и всех тех, чьи возможности передвижения по каким-либо причинам ограничены, в нашем районе принимаются меры по созданию безбарьерной среды, потребителем которой человек является с самого раннего возраста. Вначале — передвигаясь в детской коляске, потом, подрастая, пересаживается на велосипед, а становясь пожилым, с трудом преодолевает бордюры и высокие ступени. Однако хуже всего приходится людям с ограниченными возможностями, поэтому безбарьерную среду связывают прежде всего с этой категорией населения.

На создание доступной среды направлена реализация подпрограммы 4 «Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» Госпрограммы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016—2020 годы. Как рассказала Мария Хушану, в районе принимаются меры по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов  к объектам социальной инфраструктуры. Решением Глусского районного Совета депутатов от 30 декабря 2016 года утвержден региональный комплекс мероприятий по реализации в Глусском районе вышеназванной Госпрограммы.

За последние четыре года было сделано немало, элементы безбарьерной среды в рамках региональных мероприятий Госпрограммы, уточняет Мария Михайловна, созданы на 8 объектах: в учреждениях образования, здравоохранения и культуры, в точках торговли и бытового обслуживания, в административных зданиях и жилых домах. Так, к примеру, установлены пандусы и поручни в Калатичском детском саду, ОАО «Глусские Бытуслуги», при входе в подъезды многоквартирных жилых домов по улицам Гагарина и Кирова, в торговых объектах — аптеке «Ванька-Встанька» и магазине деревни Городок, в здании бассейна, административных зданиях райисполкома и отдела по образованию, спорту и туризму, в детской школе искусств. В 2016 году в райбольнице установлен поручень в терапевтическом отделении, в 2018-м — поручень на эстакаде. При проведении капитального ремонта бассейна приобретен и установлен подъемник с гидравлическим приводом для инвалидов, установлена подъемная платформа с вертикальным перемещением, оборудовано электронное табло в режиме «бегущая строка», заменена входная группа.

В этом году создание объектов безбарьерной среды в рамках Госпрограммы не планировалось. Однако ее элементы предусматривались при проведении всех ремонтных работ в горпоселке.  Так, при капитальном ремонте улиц Кирова, Максима Горького, Луначарского бортовой камень уложен без перепадов высот, на перекрестках появилась и бетонная тактильная предупреждающая тротуарная плитка. Выполнены мероприятия по понижению бордюрного камня также при ремонте тротуара возле центральной районной больницы. Во время реконструкции кинотеатра «Орион» под Центр культуры и досуга установлены подъемная платформа с вертикальным перемещением и лифт для доступа людей с ограниченными возможностями на второй этаж, специальным образом оборудован санузел, а также обеспечен вход в здание с уровня тротуара. Подъемная платформа для людей с инвалидностью со стороны центрального входа появилась также после модернизации гимназии. На автовокзале в этом году заменили входную группу. Помимо этого, соответствующей дорожной разметкой в Глуске обозначены 12 бесплатных стоянок транспортных средств инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в Автопарке № 15 имеется один низкопольный пассажирский автобус, по одному микроавтобусу, оснащенному спецоборудованием для перевозки инвалидов-колясочников, есть в районном центре социального обслуживания населения и в районном отделе по образованию. Также на первом этаже гостиницы для проживания данной категории оборудован двухкомнатный номер на 1 и 2 койко-места.

Несомненно, еще есть над чем работать, что создавать в районе, чтобы люди с ограниченными возможностями могли легко и свободно передвигаться по городу. Но если создание безбарьерной среды, безусловно, требует времени и финансовых затрат, то освободить людей с инвалидностью хотя бы от моральных барьеров, приняв их за равных, можно уже прямо сейчас.

А. АВТУХОВА

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Сегодняшняя дата в календаре — день сильных духом людей, заслуживающих не только сочувствия, а равных прав вместе с другими членами общества на достойную жизнь,...
 
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