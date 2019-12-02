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Житель Барановичей так не хотел идти на работу, что «заминировал» свой завод
03.12.2019 11:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 2 декабря в милицию
Были эвакуированы 150 человек. В ходе обследования завода опасных предметов не обнаружено. В 23.15 работа предприятия была восстановлена.
Выяснилось, что звонок в милицию поступил с телефона из одной из квартир в Барановичах. Звонивший — 43-летний житель районного центра, рабочий «Атланта» — был задержан по месту жительства. Он был пьян — 1,8 промилле. Как пояснил подозреваемый, причина его поступка — нежелание идти на работу.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 340 УК Республики Беларусь за заведомо ложное сообщение об опасности. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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Были эвакуированы 150 человек.
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