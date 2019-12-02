Результаты PISA: ученики из обеспеченных семей показали результат лучше, чем школьники из бедных

Беларусь впервые приняла участие в международном исследовании уровня образования PISA. Кроме непосредственной оценки навыков и знаний школьников, PISA делает отчет по каждой стране. Вот что можно найти в обзоре по Беларуси.
Что студенты знают и умеют?
Средние баллы белорусских школьников немного ниже, чем средний балл, выведенный на основании результатов всех стран-участниц. В чтении это 487 (у Беларуси — 474), в математике — 489 (у Беларуси — 472), в естественных науках — 489 (у Беларуси — 471).
Всего небольшая часть школьников из Беларуси смогла получить самый высокий балл в своих тестах. При этом и небольшое количество учащихся показали худший результат. Самый высокий результат в чтении имело 4 процента учащихся, в математике — 7 процентов, в науках — 3 процента.
Как на результаты школьников повлиял их социально-экономический статус?
Согласно результатам исследования, результаты учащихся из более обеспеченных семей на 102 балла превзошли результат тех, кто находится в непростом социально-экономическом положении. Самый высокий балл в чтении смогли набрать 9 процентов «обеспеченных» школьников и всего 1 процент подростков, в чьих семьях есть определенных трудности.
Многие школьники, особенно «неблагополучные» (если переводить дословно), имеют более скромные амбиции, чем можно было бы ожидать, если учесть их академические достижения. Каждый шестой школьник с высокими баллами и материальными трудностями не надеются на то, что смогут получить высшее образование.
В математике девушки из Беларуси набирают одинаковые баллы с парнями. Хотя в целом по миру тенденция другая: обычно мальчики опережают девочек на пять баллов. В естественных науках у белорусских школьников тоже паритет.
Среди учеников с высокими результатами по математике и естественным наукам каждый седьмой парень из Беларуси представляет себя к 30 годам работающим инженером или. Среди девушек статистика другая: об этом же мечтает одна из девяти. Около 13 процентов школьников и 2 процентов школьниц в будущем рассчитывают работать по специальностям, связанным с IT.
Как белорусские подростки оценивают «погоду в школах»?
19 процентов белорусских школьников заявили, что над ними издевались в школах как минимум несколько раз в месяц.
Около 10 процентов учеников из Беларуси рассказали, что на каждом или большинстве уроков их учителю приходится долго ждать, пока все в классе успокоятся. Те, кто это отмечал, в результате набирали на 19 баллов меньше, чем те школьники, которые говорили, что у них в школах такого нет.
Около 77 процентов школьников из Беларуси согласны или полностью согласны с тем, что их учитель получает удовольствие от преподавания и заинтересован в предмете.
83 процента белорусских школьника сообщили, что они довольны своей школьной жизнью и учебой (на шкале удовлетворенности они выбрали от 7 до 10 баллов. Около 92% иногда или всегда чувствуют себя счастливыми и только 6 процентов — грустными.