В Минской области за прошлый год стали инвалидами еще 10 тысяч человек. Из-за каких болезней?

Источник материала: Tut.by

В 2018 году в Минской области впервые были признаны инвалидами 9,9 тысячи человек. Об этом сообщает Белстат со ссылкой на данные Минздрава ко Дню инвалидов.



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Если говорить о возрасте, то из всех 9,9 тысячи людей, впервые признанных инвалидами в области, взрослых — 9,2 тысячи человек. Остальные 733 — это дети.

Среди причин, приводящих к инвалидности взрослого населения, лидируют болезни системы кровообращения (44%) и новообразования (23%). Затем идут болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (6%), психические расстройства и расстройства поведения (6%), болезни глаз (5%), последствия травм, отравлений и других внешних воздействий (5%), а также болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушение обмена веществ (4%).

Если говорить о детях-инвалидах, то в целом по области их насчитывается 5175. То есть в среднем 178 человек на 10 тысяч детей населения.

Основными причинами, по которым дети получают инвалидность, являются врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения (22%), болезни нервной системы (почти 19%), психические расстройства и расстройства поведения (19%), болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ (10%).

Кроме того, по данным органов соцзащиты за ноябрь 2019-го, в Минской области на учете состоит 42,5 тысячи человек, которые получают пенсии по инвалидности. Средний размер выплат составил 383 рубля.