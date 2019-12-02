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Внимание субъектов хозяйствования Минской области, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания

03.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

По результатам проведенного анализа по ряду субъектов хозяйствования возник вопрос о целесообразности осуществления ими деятельности, а именно: на протяжении длительного периода времени организация имеет устойчивый убыток (расходы равны либо более полученного дохода); на постоянной основе должностными лицами организаций осуществляется зачисление наличных денежных средств на расчетный счет субъекта хозяйствования в виде получаемых займов, а не торговой выручки.

Причем, как правило, такие займы зачисляются в дни выплаты заработной платы и уплаты налогов, сборов; заработная плата работников у ряда субъектов хозяйствования не достигает и 200 рублей;

осуществление деятельности без подключения кассового оборудования к системе контроля кассового оборудования; субъектами хозяйствования практически не приобретается либо приобретается в незначительных объемах алкогольная продукция.

С целью проведения профилактически-разъяснительной работы в адрес таких субъектов хозяйствования направлены информационные письма с отражением вышеуказанной информации и призывом о соблюдении налогового и иного законодательства, контроль за которым возложен на налоговые органы.

Однако не все субъекты хозяйствования поняли необходимость соблюдения законодательства и, проигнорировав предупреждение, продолжили осуществлять деятельность в нарушение законодательства.

В результате сотрудники инспекции МНС по Минской области с целью пресечения противоправной деятельности были вынуждены провести контрольные мероприятия, и как итог - установление нарушений, связанных с использованием кассового оборудования, сокрытие выручки, отсутствие документов, подтверждающих приобретение алкогольной продукции.

Хотелось бы напомнить, что санкция статьи 12.20 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (нарушение порядка использования кассового оборудования, автоматических электронных аппаратов, торговых автоматов, платежных терминалов, использования и учета средств контроля, предназначенных для установки на кассовое оборудование) влечет административную ответственность в виде штрафа на индивидуального предпринимателя в размере до 100 базовых величин, а на юридическое лицо до 200 базовых величин, статьи 12.23 КоАП РБ (нарушение порядка оборота, перемещения, транзита алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта, табачного сырья и табачных изделий) влечет административную ответственность в виде штрафа на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо - от ста пятидесяти до трехсот базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.

И даже при вынесении постановления о минимальном взыскании суммы штрафа весьма ощутимы.

Уважаемые плательщики! Приближаются новогодние праздники, проведение корпоративных мероприятий. В объектах общественного питания будет много гостей. Не забывайте об обязанности соблюдения требований законодательства, в том числе порядка приема наличных денежных средств, ведь налоговые органы не ставят перед собой задачу вмешательства в деятельность добросовестных плательщиков.

http://www.minsk-region.gov.by

 
 
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На протяжении 2019 года работниками оперативного управления инспекции МНС по Минской области проводилась аналитическая работа в отношении субъектов...
 
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