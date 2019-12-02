﻿ Фоторепортаж. На Будакошелевщине проходят мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов (будет дополнено). 21.by
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Фоторепортаж. На Будакошелевщине проходят мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов (будет дополнено)

03.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В районном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Фоторепортаж. На Будакошелевщине проходят мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов (будет дополнено)
Фоторепортаж. На Будакошелевщине проходят мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов (будет дополнено)
Фоторепортаж. На Будакошелевщине проходят мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов (будет дополнено)
Фоторепортаж. На Будакошелевщине проходят мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов (будет дополнено)
Фоторепортаж. На Будакошелевщине проходят мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов (будет дополнено)
Фоторепортаж. На Будакошелевщине проходят мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов (будет дополнено)
Фоторепортаж. На Будакошелевщине проходят мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов (будет дополнено)
Фоторепортаж. На Будакошелевщине проходят мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов (будет дополнено)
Фоторепортаж. На Будакошелевщине проходят мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов (будет дополнено)
Фоторепортаж. На Будакошелевщине проходят мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов (будет дополнено)
Фоторепортаж. На Будакошелевщине проходят мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов (будет дополнено)
Фоторепортаж. На Будакошелевщине проходят мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов (будет дополнено)
Фоторепортаж. На Будакошелевщине проходят мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов (будет дополнено)
Фоторепортаж. На Будакошелевщине проходят мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов (будет дополнено)
Фоторепортаж. На Будакошелевщине проходят мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов (будет дополнено) Фоторепортаж. На Будакошелевщине проходят мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов (будет дополнено)

Фото Ольги Черняковой

 
 
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В районном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Фото Ольги Черняковой
 
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