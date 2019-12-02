«Белавиа» увеличит количество рейсов в Алматы и откроет полеты в Актау с 2020 года

Источник материала: Tut.by

Казахстан договорился расширить воздушное сообщение с Беларусью, сообщила пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития этой страны, передает interfax.by .

«Увеличено количество частот между двумя странами, а также назначенным авиакомпаниям обеих стран предоставлена возможность заключать коммерческие соглашения по совместному использованию кодов при выполнении рейсов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам достигнутых договоренностей авиакомпания «Белавиа» увеличит рейсы из Минска в Алматы с 5 до 7 рейсов в неделю, а также с летнего периода 2020 года откроет регулярный рейс в Актау с частотой 3 рейса в неделю.

Как сообщалось ранее, Казахстан с 1 ноября 2019 года ввел режим «открытого неба» на три года для иностранных авиаперевозчиков в одиннадцати аэропортах страны: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганды, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кокшетау, Тараз, Петропавловск, Семей.

Режим предусматривает снятие ограничений по количеству рейсов и предоставляет иностранным авиакомпаниям пятую степень «свободы воздуха» по направлениям, на которых не оперируют казахстанские перевозчики.