﻿ В Минске вынесли приговор мужчине, который избил трех посетителей в клубе на Зыбицкой. 21.by
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В Минске вынесли приговор мужчине, который избил трех посетителей в клубе на Зыбицкой

03.12.2019 16:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

2 декабря суд Центрального района Минска вынес приговор 33-летнему мужчине за то, что избил трех посетителей клуба на Зыбицкой. Об этом сообщает пресс-служба суда.


Скриншот из видео: пресс-служба МВД

Как раньше рассказывали в милиции, все случилось 13 июля в одном из баров на Зыбицкой, где любят собраться представители «околофутбольного движения» (как указано в приговоре, это заведение DIY). Туда пришли двое друзей, не имеющие отношения к фанатской среде. Но на одежде у одного из них, 31-летнего россиянина, был логотип спортклуба, противниками которого являлись завсегдатаи кафе.

И 33-летний минчанин рядом решил высказать свое недовольство ударом кулака в лицо.

В приговоре указано, что задержанный за драку был пьяным. И ударил совсем не одного, а троих посетителей кафе: кого-то раз по голове, кого-то четыре, а еще одному досталось рукой по голове и ногой по туловищу.

Суд признал минчанина виновным по ч.1 ст. 339 УК (Хулиганство), с учетом применения закона об амнистии окончательно ему назначили наказание в полугода ограничения свободы. Раньше мужчину содержали под стражей, после оглашения решения суда его освободили прямо в зале суда. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

 
Теги: Минск
 
 
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Ему не понравился логотип спортивного клуба на одежде одного из посетителей.
 
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