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В Минске вынесли приговор мужчине, который избил трех посетителей в клубе на Зыбицкой
03.12.2019 16:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
2 декабря суд Центрального района Минска вынес приговор 33-летнему мужчине за то, что избил трех посетителей клуба на Зыбицкой. Об этом
Как раньше
И 33-летний минчанин рядом решил высказать свое недовольство ударом кулака в лицо.
В приговоре указано, что задержанный за драку был пьяным. И ударил совсем не одного, а троих посетителей кафе: кого-то раз по голове, кого-то четыре, а еще одному досталось рукой по голове и ногой по туловищу.
Суд признал минчанина виновным по ч.1 ст. 339 УК (Хулиганство), с учетом применения закона об амнистии окончательно ему назначили наказание в полугода ограничения свободы. Раньше мужчину содержали под стражей, после оглашения решения суда его освободили прямо в зале суда. Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.
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Ему не понравился логотип спортивного клуба на одежде одного из посетителей.
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