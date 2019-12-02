﻿ В Барановичах наградили парня и священника, которые спасли провалившихся под воду детей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Барановичах наградили парня и священника, которые спасли провалившихся под воду детей

03.12.2019 16:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Барановичах наградили мужчин, которые вытащили из воды провалившихся под лед детей, сообщает Zarya.by.


Егор Ващилко получает благодарность. Фото: Ольга Шарапо

1 декабря около 15 часов два мальчика и девочка, ученики 2-го, 4-го и 5-го классов, гуляли у озера, спустились на лед и решили проверить его на прочность — бросали камни, стучали палками. Случилось то, что и должно было случиться, — тонкий лед проломился и дети оказались в воде.

— После занятий в воскресной школе в храме святого великомученика Георгия Победоносца, который расположен на берегу Светиловского озера в Северном микрорайоне, я пошел домой, — вспоминает очевидец происшествия Сергей Ханцевич. — Отец Валентин вышел позже со своей матушкой. Пройдя несколько метров, я оглянулся и увидел, что матушка стоит у воды, а рядом с ней человек. Вначале подумал, может быть, они остались лебедей покормить. Но что-то заставило меня вернуться назад. Потом присмотрелся и через камыши увидел ползущего по льду человека в черной одежде…


Отцу Валентину Скребцу вручили грамоту. Фото: Ольга Шарапо

— Я вышел из храма после занятий в воскресной школе, — рассказывает отец Валентин Скребец. — Глянув в сторону озера, увидел провалившихся под воду детей. Снял куртку, пополз к ним. Одному малышу протянул руку, вытянул и сказал, чтобы на берег полз, а двое выбрались из воды на лед сами. Когда добирался к детям, не обращал внимания, есть ли кто рядом.

— Я гулял по берегу озера и заметил троих малышей, — дополняет 18-летний Егор Ващилко. — Потом увидел, как они провалились под лед. Разделся, бросился на помощь. Был и второй человек, который спасал детей. Кто это был — не узнал. Сам когда-то проваливался под лед, поэтому страха не было, и я понимал, что надо делать. Не замерз, так как мне идти домой 3 — 4 минуты.

По словам Сергея Ханцевича, когда он подошел, из воды уже выходил отец Валентин, а за ним мокрые дети.

— Я сказал отцу Валентину, чтобы он шел сушиться, а сам забрал детей и повел домой. По дороге повстречали бабушку одного из ребят, — сказал свидетель происшествия.

3 декабря заместитель председателя Барановичского горисполкома Вадим Щербаков наградил спасателей.

— Главное, никто не остался в стороне, — сказал он. — И Барановичский городской исполнительный комитет награждает грамотой Валентина Скребца. А Егора Ващилко — благодарностью. Большое вам спасибо, что не растерялись в этой непростой ситуации.

Как подчеркнул председатель Барановичской организации ОСВОД Александр Мудров, следует быть предельно осторожным. Например, выход на лед запрещен, пока его толщина не достигнет 7 сантиметров. Родители должны помнить, что нельзя оставлять детей без присмотра, отпускать одних на водоемы. Ведь человек, попавший в ледяную воду, может окоченеть через 10−15 минут, а через 20 минут потерять сознание.

 
 
Ссылка на источник 97
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 декабря около 15 часов два мальчика и девочка гуляли у озера, спустились на лед и решили проверить его на прочность - бросали камни, стучали палками. Случилось то,...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Венский бал с А1» по «приглашению президента Беларуси» пройдет во Дворце Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика