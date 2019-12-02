В Барановичах наградили парня и священника, которые спасли провалившихся под воду детей

Источник материала: Tut.by

В Барановичах наградили мужчин, которые вытащили из воды провалившихся под лед детей , сообщает Zarya.by .



Егор Ващилко получает благодарность. Фото: Ольга Шарапо

1 декабря около 15 часов два мальчика и девочка, ученики 2-го, 4-го и 5-го классов, гуляли у озера, спустились на лед и решили проверить его на прочность — бросали камни, стучали палками. Случилось то, что и должно было случиться, — тонкий лед проломился и дети оказались в воде.

— После занятий в воскресной школе в храме святого великомученика Георгия Победоносца, который расположен на берегу Светиловского озера в Северном микрорайоне, я пошел домой, — вспоминает очевидец происшествия Сергей Ханцевич. — Отец Валентин вышел позже со своей матушкой. Пройдя несколько метров, я оглянулся и увидел, что матушка стоит у воды, а рядом с ней человек. Вначале подумал, может быть, они остались лебедей покормить. Но что-то заставило меня вернуться назад. Потом присмотрелся и через камыши увидел ползущего по льду человека в черной одежде…



Отцу Валентину Скребцу вручили грамоту. Фото: Ольга Шарапо

— Я вышел из храма после занятий в воскресной школе, — рассказывает отец Валентин Скребец. — Глянув в сторону озера, увидел провалившихся под воду детей. Снял куртку, пополз к ним. Одному малышу протянул руку, вытянул и сказал, чтобы на берег полз, а двое выбрались из воды на лед сами. Когда добирался к детям, не обращал внимания, есть ли кто рядом.

— Я гулял по берегу озера и заметил троих малышей, — дополняет 18-летний Егор Ващилко. — Потом увидел, как они провалились под лед. Разделся, бросился на помощь . Был и второй человек, который спасал детей. Кто это был — не узнал. Сам когда-то проваливался под лед, поэтому страха не было, и я понимал, что надо делать. Не замерз, так как мне идти домой 3 — 4 минуты.

По словам Сергея Ханцевича, когда он подошел, из воды уже выходил отец Валентин, а за ним мокрые дети.

— Я сказал отцу Валентину, чтобы он шел сушиться, а сам забрал детей и повел домой. По дороге повстречали бабушку одного из ребят, — сказал свидетель происшествия.

3 декабря заместитель председателя Барановичского горисполкома Вадим Щербаков наградил спасателей.

— Главное, никто не остался в стороне, — сказал он. — И Барановичский городской исполнительный комитет награждает грамотой Валентина Скребца. А Егора Ващилко — благодарностью. Большое вам спасибо, что не растерялись в этой непростой ситуации.

Как подчеркнул председатель Барановичской организации ОСВОД Александр Мудров, следует быть предельно осторожным. Например, выход на лед запрещен, пока его толщина не достигнет 7 сантиметров. Родители должны помнить, что нельзя оставлять детей без присмотра, отпускать одних на водоемы. Ведь человек, попавший в ледяную воду, может окоченеть через 10−15 минут, а через 20 минут потерять сознание.