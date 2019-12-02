В Браславском районе поймали редкую «золотую рыбку»

Источник материала: Tut.by

Во время промышленного лова на озере Дривяты браславчанин Вадим Мурашко вытащил сеть с необычной рыбой — золотого цвета. Раньше никто и никогда не видел здесь подобного. Дивную добычу достали из снасти, поместили в ведро с водой, а уже на берегу стали разбираться, что это за чудо-трофей, рассказывает «Браслаўская звязда».





Вид рыбы распознал заместитель начальника Браславской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Вадим Журавский. Он рассказал, что это золотой линь. Такую красивую оранжево-золотую рыбу когда-то вывели в Чехии для зарыбления декоративных прудов. В советское время золотого линя привезли на Браславщину и выпустили в пруды в Мекянах.

Эта рыба может появиться на свет и в естественных условиях, но это большая редкость. А то, что она дожила до крупных размеров, — можно сказать, исключение: с таким ярким цветом рыбе сложно не стать обедом хищника, да вообще и выжить в несвойственных для нее условиях.





Вадим Мурашко, который словил «золотую рыбку», выпустил ее назад в озеро. Говорят, на всякий случай загадал заветное желание.