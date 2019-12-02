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В Гродно начали восстанавливать старинный пруд, который был частью королевской резиденции

03.12.2019 17:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно восстанавливают пруд на улице Репина, который когда-то был частью резиденции последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского. В последнее время водоем мелел, а местные жители просили городские власти спасти место отдыха. И вот сейчас там начались работы, сообщает «Гродно плюс».


Фото: grodnoplustv.by

В конце 80-х годов пруд уже пытались спасти, однако с каждым годом уровень воды падал, и в конце концов от водоема осталось лишь болото. Появилась даже идея засыпать пруд. Горожане высказались против, представители местной власти не стали спорить, а предложили оптимальное решение. Пруд сохранили — но глубину его уменьшат, чтобы там смогли расти водоросли. Сейчас там подсыпают грунт, позже будет сделана гидроизоляция, чтобы вода не просачивалась в землю.

Пруд на Репина когда-то находился на территории королевской усадьбы Августовок, а потом и одноименного поселка. Старожилы помнят, что еще 50 лет назад здесь была целая система водоемов, а из одного пруда вода небольшим ручейком вытекала в другой.

Рядом с прудом, за поляной, был орешник. Его кусты составляли основную часть леса, в котором черемуха и лиственные деревья были лишь небольшим дополнением. Благодаря этому у местных жителей водились орехи, земляника и грибы.


Так пруд выглядел минувшим летом. Фото: hrodna.life

Со временем от каскадов остался один пруд, который также пользовался популярностью как у местных жителей, так и у горожан, которые приезжали сюда на прогулки. Позже водоем стал частью города.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно восстанавливают пруд на улице Репина, который был частью резиденции последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского. В последнее время...
 
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