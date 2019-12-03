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Белорусский климат для этого подходит? Рассказываем, как работает ветропарк

04.12.2019 10:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В августе этого года около деревень Симаново и Емельяново Лиозненского района Витебской области заработали две ветряные установки. Вместе с Белинвестбанком мы съездили туда и узнали, как устроены источники «зеленой энергии» и какую пользу они приносят.

«Раньше приезжали подростки, которым не хватает экстрима»

Направляясь к ветропарку, мы проезжаем Ореховск. Именно здесь построена Белорусская ГРЭС, которая начала работу в 1930 году.

— Станция работала на местном виде топлива — торфе. Отсюда и началась история белорусской энергосистемы, — замечает директор ООО «ВетроВатт» Валерий Александров. — Но мы выбрали Витебщину как площадку для строительства турбин прежде всего по технико-экономическим показателям. Сначала измерили параметры ветра, затем рассчитали энергопотенциал с помощью математической модели, которая использует свежие данные и ретроспективу за 40 лет. И, конечно, оценили возможность подключения к электросетям. Люди часто спрашивают: «А белорусский климат вообще подходит для получения такого вида энергии?» Исследования показали: около 140 дней в году установки могут работать на полную мощность.

По мнению специалиста, в нашей стране для постройки ветропарков также подходят некоторые части Гродненской области (например, Новогрудок), Минская возвышенность, Витебский район.


В 2016 году в результате конкурса компания «ВетроВатт» получила право на возведение ветропарка в Витебской области.

— Перед нами, помимо бизнеса, есть важные задачи: борьба с глобальным потеплением, замещение органического топлива, экспортируемого в Беларусь, создание новых рабочих мест. Но нужно понимать: энергетический проект невозможен без заемных средств. Именно поэтому мы обратились в Белинвестбанк. Нас подкупила ориентация банка на финансирование экопроектов, — вспоминает герой.


Чтобы въехать на территорию ветропарка, нужно открыть шлагбаум. Валерий Николаевич замечает: пришлось поставить ограничитель, чтобы к ветрякам не выстраивалась очередь.

— В первое время приезжали любители «необычных» фотосессий и подростки, которым не хватает экстрима. Помните: ветряки — это промышленный объект и зона повышенной опасности, а не место для прогулок, — предупреждает специалист.


От идеи до реализации проекта прошло два года.

— Банк выделил деньги на покупку генерирующего оборудования в августе 2018-го, а уже через год электростанции дали первый ток, — рассказывает Валерий Николаевич. — Всё оборудование доставили из Германии, устанавливали его также немецкие специалисты.


Два сотрудника приезжают в ветропарк каждый день, чтобы провести техобслуживание оборудования. Также за работой турбин дистанционно наблюдают немецкие поставщики. Некоторые неполадки можно устранить с помощью обычного компьютера или смартфона.

— Представьте, эта махина весом 200 тонн приходит в движение при скорости ветра примерно 1,7−2,1 метра в секунду. Особого внимания ветряки требуют зимой, когда появляется ледяной покров и увеличивается сила ветра, — объясняет специалист.

Башни ветряков выдерживают температуру от -25°С до +60°С. В случаях экстремальной жары или мороза установки прекращают активную работу и сообщают специалистам об ошибке.


В помещении системы управления ветроустановкой находятся главный компьютер, шкаф с документами и аптечка

Ветряные установки расположены на расстоянии шести километров друг от друга. Каждая подключена к линии электропередачи. Энергия попадает туда и оказывается в общем потоке, который распределяется по всей стране. Среднегодовая выработка ветряков — около 20 миллионов киловатт в час. Такой объем может обеспечить электричеством около 6000 тысяч квартир.

— Для сравнения: строящаяся АЭС будет вырабатывать примерно в тысячу раз больше, чем мы. На мой взгляд, альтернативная энергетика не может заменить привычные источники энергии: ветер бывает не всегда, его нельзя регулировать. Это всего лишь дополнение, которое помогает сэкономить деньги и сберечь окружающую среду.


Расширение парка зависит от того, получит ли «ВетроВатт» необходимые квоты. Сейчас организация работает еще над одним большим проектом: строительством солнечной электростанции в Мозыре, недалеко от нефтеперерабатывающего завода. На этом этапе сотрудники «ВетроВатта» заканчивают разработку проекта и выбирают нужное оборудование. Станция сможет работать в дни с переменной облачностью и даже при свете яркой луны.

В планах — выпуск «зеленых облигаций»

Председатель Правления ОАО «Белинвестбанк» Андрей Бриштелев рассказал о том, как сегодня банк помогает окружающей среде:

— Мы выбрали курс на поддержку проектов, связанных с экологией. Поэтому финансирование ветропарка в Лиозненском районе стало логичным продолжением начатой работы в эконаправлении.


Андрей Бриштелев

— Какие еще «зеленые» проекты вы поддерживаете?

— Мы уже помогли создать фотоэлектрическую станцию в Костюковичском районе, мини-ГЭС под Слонимом. Сейчас поддерживаем строительство Минского мусороперерабатывающего завода. Среди будущих глобальных проектов Белинвестбанка — выпуск «зеленых облигаций». Привлеченные ими средства будут использованы для проектов, связанных с возобновляемой энергией, повышением энергоэффективности, экологически чистым транспортом или низкоуглеродной экономикой.

Сейчас Белинвестбанк создает «Акселератор зеленых проектов» для поиска и поддержки идей, способных изменить мир к лучшему.

— Мы уверены в том, что поддержка экопроектов — это социальная ответственность банка и возможность сохранить ресурсы для будущих поколений, — говорит Андрей Бриштелев.

Партнер проекта:


ОАО «Белинвестбанк» — первый в Беларуси ЭкоЛогичный банк, деятельность которого направлена на создание финансовой экосистемы банковско-клиентского партнерства.

 
 
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В этом году в Лиозненском районе заработали две ветряные установки. Рассказываем, как они устроены. *Партнерский материал
 
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