В Могилеве установили еловую арку и деревянные елки, чтобы горожане их сами украсили

Источник материала: Tut.by

В парке в Подниколье установили к Новому году арку из живых еловых веток и деревянные елки, которые могилевчане могут украсить сами, сообщает ТРК «Могилев». В парке также установили свою главную елку и подготовили место для инсталляций от предприятий города.

Арка разместилась возле свадебной фотозоны. И каждый, кто пожелает, может дополнить композицию елочными игрушками. А еще — украсить деревянные елки, которые появились возле административного здания на территории парка.

Справа от лестницы с фонтанами появится созвездие льва — конструкция с подсветкой. А около главной елки у подножия лестницы с каскадным фонтаном — праздничные инсталляции от 42-х предприятий города.