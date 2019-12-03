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В Могилеве установили еловую арку и деревянные елки, чтобы горожане их сами украсили
04.12.2019 09:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В парке в Подниколье установили к Новому году арку из живых еловых веток и деревянные елки, которые могилевчане могут украсить сами,
Арка разместилась возле свадебной фотозоны. И каждый, кто пожелает, может дополнить композицию елочными игрушками. А еще — украсить деревянные елки, которые появились возле административного здания на территории парка.
Справа от лестницы с фонтанами появится созвездие льва — конструкция с подсветкой. А около главной елки у подножия лестницы с каскадным фонтаном — праздничные инсталляции от 42-х предприятий города.
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В парке в Подниколье установили и свою главную ель.
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