﻿ В Могилеве установили еловую арку и деревянные елки, чтобы горожане их сами украсили. 21.by
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В Могилеве установили еловую арку и деревянные елки, чтобы горожане их сами украсили

04.12.2019 09:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В парке в Подниколье установили к Новому году арку из живых еловых веток и деревянные елки, которые могилевчане могут украсить сами, сообщает ТРК «Могилев». В парке также установили свою главную елку и подготовили место для инсталляций от предприятий города.

Арка разместилась возле свадебной фотозоны. И каждый, кто пожелает, может дополнить композицию елочными игрушками. А еще — украсить деревянные елки, которые появились возле административного здания на территории парка.

Справа от лестницы с фонтанами появится созвездие льва — конструкция с подсветкой. А около главной елки у подножия лестницы с каскадным фонтаном — праздничные инсталляции от 42-х предприятий города.

 
Теги: Могилев
 
 
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