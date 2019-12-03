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МАРТ рассказал, как вырастут тарифы ЖКХ в 2020 году

04.12.2019 09:06 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Проект указа о повышении тарифов ЖКХ предполагает повышение тарифов не более чем на 5 долларов в экиаленте.

Об этом заявил первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец 3 декабря в Минске.

«Сейчас готовится соответствующий проект указа. Предполагается рост тарифов не более чем на $5, как это предусмотрено законодательством», - сказал Вежновец.

Дкумент планируется внести на рассмотрение президента в ближайшее время, чтобы он вступил в силу с 1 января 2020 года. Если же он вступит в силу в 2019 году, суммы в жировках увеличатся уже с 1 января будущего года.

В разработке проекта указа принимают участие специалисты МАРТ, Минжилкомхоза, Минфина и Минэнерго.

Напомним, 31 октября заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев сообщил, что тарифы на услуги ЖКХ в следующем году вырастут не более чем на 5 долларов в эквиваленте.

В октябре 2017-го года Александр Лукашенко распорядился поднимать стоимость услуг ЖКХ не более чем на 5 долларов в год, и только с его ведома. 

В январе 2018 года в столице были установлены фиксированные тарифы на услуги ЖКХ на год.

В начале года Лукашенко подписал указ о тарифах на ЖКУ на 2018 год, в соответствии с которыми население будет компенсировать 70% всех расходов на жилищно-коммунальные услуги.

Концепция совершенствования и развития жилищно-коммунального хозяйства до 2025 года утверждена Советом министров Беларуси. Соответствующее решение закреплено постановлением №1037 от 29 декабря 2017 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Проект указа о повышении тарифов ЖКХ предполагает повышение тарифов не более чем на 5 долларов в экиаленте.
 
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