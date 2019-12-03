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МАРТ рассказал, как вырастут тарифы ЖКХ в 2020 году
04.12.2019 09:06 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Проект указа о повышении тарифов ЖКХ предполагает повышение тарифов не более чем на 5 долларов в экиаленте.
Об этом заявил первый замминистра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец 3 декабря в Минске.
«Сейчас готовится соответствующий проект указа. Предполагается рост тарифов не более чем на $5, как это предусмотрено законодательством», - сказал Вежновец.
Дкумент планируется внести на рассмотрение президента в ближайшее время, чтобы он вступил в силу с 1 января 2020 года. Если же он вступит в силу в 2019 году, суммы в жировках увеличатся уже с 1 января будущего года.
В разработке проекта указа принимают участие специалисты МАРТ, Минжилкомхоза, Минфина и Минэнерго.
Напомним, 31 октября заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев
В октябре 2017-го года Александр Лукашенко
В январе 2018 года в столице
В начале года Лукашенко
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Проект указа о повышении тарифов ЖКХ предполагает повышение тарифов не более чем на 5 долларов в экиаленте.
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