﻿ В октябре - +28ºС, в декабре - -21ºС. Температурные рекорды могилевской осени и прогноз на начало зимы. 21.by
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В октябре - +28ºС, в декабре - -21ºС. Температурные рекорды могилевской осени и прогноз на начало зимы

04.12.2019 08:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Осень этого года на Могилевщине была теплой, считают синоптики. В областном гидрометеоцентре «Радио Могилев» рассказали, что в среднем по региону температура воздуха составила +8ºС. И это при норме в +5,9ºС!


Фото: @dr.elena_danilchenko, instagram.com

В максимально теплые дни сентября-октября воздух прогревался до +22−28ºС. Самыми теплыми месяцами осени однозначно стали октябрь и ноябрь. Только в ноябре, который считается периодом предзимья, максимальная температура воздуха повышалась до +10…14ºС.

За весь же осенний период холодная погода отмечалась лишь в последних числах октября, в начале и в третьей декаде ноября.

Не обошлось и без температурных рекордов. Особенно богатым на рекорды был октябрь, говорит начальник отдела Могилевского гидрометеоцентра Елена Тюхай. 14,15,16,17, 18 и 27 октября были перекрыты температурные максимумы для этих суток. В ноябре же суточный максимум температуры воздуха был перекрыт лишь однажды — 4-го числа

В целом прошедший ноябрь в области оказался очень теплым. Средняя за месяц температура воздуха — +3…4ºС, что выше нормы на 3−4 градуса. Осадков за месяц выпало 34−60 мм, в пределах нормы. В самые теплые дни ноября температура воздуха повышалась до +10…14ºС. Ночные температуры также были положительными и в наиболее теплые ноябрьские ночи составляли +10…12ºС.

Холодно было лишь в третьей декаде ноября. Тогда по ночам температура воздуха опускалась до −8…12ºС. Осадки в ноябре выпадали часто, но были в основном слабой интенсивности. Наиболее значительные прошли в первой декаде ноября, когда на территории области выпало 1,5−2 (а в Горках — 3) декадные нормы.

Какая погода будет в декабре?

По предварительным расчетам, в декабре средняя температура будет на 1 градус выше нормы (а норма — -4…5ºС), рассказала Елена Тюхай.


Фото: @s14.alena, instagram.com

В первой декаде декабря ожидается неустойчивая погода с осадками в виде снега, мокрого снега, иногда дождя, с туманами, слабым гололедом, на дорогах гололедицей. Температура воздуха ночью в основном −1…8ºС, днем — 0…5ºС.

Во второй декаде декабря осадки пройдут в основном в виде снега и мокрого снега. При прояснениях в ночные часы температура будет понижаться до −10…12ºС, по северо-востоку — до −20ºС, днем в основном от −3 до +2ºС, иногда −6…8ºС.

В третьей декаде в отдельные дни осадки в виде снега, мокрого снега. Температура воздуха минимальная ночью будет −2…7ºС, при прояснениях — до −15ºС, в отдельные ночи по северу области понижение до −19…21ºС. Максимальная температура воздуха будет 0…-5ºС, по северо-востоку области иногда −9…14ºС.

 
Теги: Могилев
 
 
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Осень этого года на Могилевщине была теплой, считают синоптики: в среднем по региону температура воздуха составила +8ºС. И это при норме в +5,9ºС!
 
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