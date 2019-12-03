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Федерация профсоюзов Беларуси готова исполнить мечты детей накануне Нового года (+видео)

04.12.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Декабрь вступил в свои права, а это значит, что началась активная подготовка к самому любимому празднику – Новому году.

Федерация профсоюзов Беларуси готова исполнить мечты детей накануне Нового года (+видео)

Каждый ждет его наступления в силу своих возможностей. Пока взрослые продумывают меню праздничного стола и списки подарков, дети пишут письма главному зимнему волшебнику с просьбой исполнить их заветные желания. Помочь Деду Морозу решили в федерации профсоюзов Беларуси и объявили конкурс «Мечты сбываются».

Андрей Кардаш, заместитель председателя Гродненского областного объединения профсоюзов:

— Федерацией профсоюзов Беларуси в этом году впервые объявлен конкурс «Мечты сбываются». В рамках конкурса до 8 декабря дети до 16 лет смогут отправить на сайт областного объединения профсоюзов видеообращение или письмо с сокровенными желаниями с пометкой «Мечты сбываются», а также телефоном для обратной связи. Семерку наиболее оригинальных, добрых и смелых пожеланий Федерация профсоюзов Беларуси претворит в жизнь на Новый год.

Уже сейчас на виртуальную почту профсоюзного Деда Мороза Гродненской области поступило много видезаписей и сообщений, где ребята разного возраста делятся своими сокровенными мечтами и желаниями. Стоит отметить, что среди традиционных детских просьб, вроде новых игрушек и гаджетов, есть и серьезные – дети просят об операциях, которые могут улучшить их качество жизни, помощи своей семье, о встрече с любимыми спортсменами, а иногда о брате или сестре. И если с последним профсоюзный Дед Мороз помочь не сможет, то все остальные просьбы и мечты обязательно будут услышаны.

В каждой области выберут по одному, самому смелому, искреннему и доброму желанию и исполнят его вместе с Дедом Морозом. Впрочем, это хорошая возможность и для родителей узнать о том, какой подарок под елкой дети мечтают найти.

Софья Квартник, воспитанница детского яслей-сада № 55 города Гродно:

— Я попрошу у Деда Мороза наклейки на стену с принцессой Софией и единорожку, меняющую цвет.

Источник: БелТА

 
Теги: Гродно
 
 
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Декабрь вступил в свои права, а это значит, что началась активная подготовка к самому любимому празднику – Новому году. Каждый
 
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