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Елки, игрушки, гирлянды, мишура. Что почем на праздничных ярмарках в Бресте

04.12.2019 08:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте уже работают три новогодне-рождественские ярмарки. Ассортимент самой крупной изучила «Брестская газета».


Зимние ярмарки открылись на улице Гоголя, на Куйбышева в районе Центрального рынка и на площади Ленина с продолжением на Пушкинской. Наибольшее разнообразие новогодне-рождественской атрибутики представлено на Аллее фонарей.

Игрушки для елок здесь можно купить в комплекте и поштучно. Цена зависит от материала и размера. Если набор из шести крупных пластиковых новогодних шаров на елку стоит 18 белорусских рублей, то альтернатива из стекла обойдется в 42 рубля.


Фото: Кристина Головийчук

За одну игрушку в большинстве точек просят от 1 до 5 рублей.

Продавцы говорят, что по-прежнему актуальны деревянные подвески. Их стоимость также от 1 до 5 рублей.


В этом году появился и новый вид подвесок — с бусами. Такие стоят 5 рублей.


Если у вас нет времени, желания или умения декорировать, на Гоголя можете найти торговый домик, где заранее собраны миксы украшений в пастельных и золотистых тонах, которые точно будут отлично смотреться. В них сочетаются подвески из разных ценовых категорий. Стоимость рассчитают индивидуально.


Здесь же ищите рождественские венки ручной работы. Один стоит 25 рублей.


На ярмарке представлены также шарики ручной работы. Их авторы, очевидно, вдохновлялись советскими мультфильмами и новогодними открытками. Цена одного — 8−13 рублей.


На Ленина можно найти елочные игрушки небольшого размера — от 20 копеек до 2,5 рубля.

Живые ели появятся на праздничном рынке только к 20 декабря, а вот искусственные уже можно купить. Как на Гоголя, так и возле Центрального рынка стоимость ели высотой в один метр — от 30 до 80 рублей в зависимости от вида. Из самых дорогих — дерево в два с половиной метра за 250 рублей.


Украшенные небольшие елочки продают за 35−45 рублей.


Если ищете гирлянды для улицы, готовьтесь потратить от 22 до 70 рублей. Цена зависит от длины шнура, количества ламп.


Огоньки для дома в основном продают по 4 рубля за сто ламп, по 8 — за двести ламп и т.д., но можно найти и немного дешевле. Максимальная цена в разных торговых домиках варьируется от 19 до 22 рублей.

Стоимость мишуры на Гоголя — от 80 копеек. За 4 рубля можно купить «дождик» длиной 3,5 м.


Сувениры в виде символа будущего 2020 года — мыши — можно купить от 1,5 до 10 рублей. В продаже есть и копилки в форме грызуна. Они больше по размеру и несколько дороже: от 13 рублей.


Из одежды с новогодне-рождественской тематикой на ярмарках пока замечены только носки. Здесь они по 3−4 рубля.

Есть отличное предложение для тех, кто ищет альтернативу подарочным коробкам и пакетам, — тканевые мешки. Цена 10 рублей.


Продавцы признаются, что при выборе товара для зимних ярмарок сейчас ориентируются в основном на западный стиль и традиции, однако поставщики у большинства торговцев отечественные.

  • За покупками на Гоголя можно приходить на протяжении всего декабря с десяти часов утра до семи вечера.
  • Время работы ярмарки на площади Ленина и прилегающей территории Пушкинской с 12.00 до 22.00.
  • Ярмарка возле Центрального рынка на улице Куйбышева работает с 10.00 до 17.00.
 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте уже работают три новогодне-рождественские ярмарки. Что на них можно купить и за какие деньги?
 
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