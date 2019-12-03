На Гомельщине массово меняют лифты. Почти все новые - с видеонаблюдением

Источник материала: Tut.by

В 2020 году на Гомельщине планируют заменить 300 лифтов, сообщает «Гомельская правда».

В уходящем году в регионе уже поменяли 299 лифтов, к 30 декабря их будет уже 330. Все оставшиеся — в Гомеле.

Почти все новые лифты оборудованы системами видеонаблюдения (в 2018—2019 годах таких поставили 449 штук) — это заметно снижает риски порчи и вандализма, также положительно сказывается на безопасности.