﻿ На Гомельщине массово меняют лифты. Почти все новые - с видеонаблюдением. 21.by
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На Гомельщине массово меняют лифты. Почти все новые - с видеонаблюдением

04.12.2019 08:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 2020 году на Гомельщине планируют заменить 300 лифтов, сообщает «Гомельская правда».

В уходящем году в регионе уже поменяли 299 лифтов, к 30 декабря их будет уже 330. Все оставшиеся — в Гомеле.

Почти все новые лифты оборудованы системами видеонаблюдения (в 2018—2019 годах таких поставили 449 штук) — это заметно снижает риски порчи и вандализма, также положительно сказывается на безопасности.

 
Теги: Гомель
 
 
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В уходящем году в регионе уже поменяли 299 лифтов.
 
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