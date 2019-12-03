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Брестчина сегодня отмечает юбилей – 80-летие со дня образования области!

04.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Брестчина сегодня отмечает юбилей – 80-летие со дня образования области!
Брестский областной исполнительный комитет
и областной Совет депутатов
от всей души поздравляют жителей Брестчины
со знаменательным юбилеем –
80-летием со дня образования области!

Брестская область – край героической судьбы и ратной доблести. За прошедшие восемь десятилетий земля между Бугом и Припятью прошла через многие испытания. Она первой приняла на себя удар вероломных немецко-фашистских захватчиков и почувствовала боль невосполнимых потерь и страшных разрух. Благодаря самоотверженному труду людей наша область восстала из руин, чтобы дальше жить и развиваться.

В настоящее время Брестчина – это перспективный и экономически развитый регион с эффективным агропромышленным комплексом. Ее знают далеко за пределами страны по Беловежской пуще и героической Брестской крепости, по спортивным и производственным достижениям.  Однако самое главное достояние – люди-труженики. Ваши энергичность и предприимчивость, трудолюбие и талант, целеустремленность и любовь к своей малой родине помогают добиваться впечатляющих результатов, сохранять традиции предков, меняться к лучшему.

В эти юбилейные дни по-особому ощущается неразрывная связь времен и преемственность поколений. И сегодня наша огромная благодарность – ветеранам Великой Отечественной войны, отстоявшим свободу и независимость родной Беларуси. Мы признательны всем, кто отстраивал разрушенные города и села, совершал трудовые подвиги и продолжает созидать во имя расцвета любимого края.

Дорогие земляки!

История продолжается. Уверены, что вместе, чувствуя свою личную ответственность за судьбу малой родины, мы сможем сделать берестейскую землю еще красивее, уютнее и комфортнее для жизни людей.

В этот праздничный день примите пожелания крепкого здоровья, благополучия, добра, уверенности в своих силах и завтрашнем дне. Пусть в каждом доме царят счастье, радость, любовь! Успехов во всех начинаниях!

 
 
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