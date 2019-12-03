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Нашли подозреваемого в краже денег, вещей и телефонов в гродненской гимназии
04.12.2019 14:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Милиция
Личность мужчины установлена: это ранее неоднократно судимый за совершение корыстных преступлений 37-летний мужчина, житель Минска, рассказали в УВД.
По информации милиции, он причастен и к другим подобным кражам в других регионах Беларуси.
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Из методического кабинета и двух раздевалок в гимназии на Парижской коммуны, 3, были похищены 20 рублей, кошелек, беспроводные наушники и два мобильных телефона Xiaomi.
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