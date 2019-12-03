Нашли подозреваемого в краже денег, вещей и телефонов в гродненской гимназии

Источник материала: Tut.by

Милиция нашла мужчину, причастного к краже из гродненской гимназии : из методического кабинета и двух раздевалок в гимназии на Парижской коммуны, 3, были похищены 20 рублей, кошелек, беспроводные наушники и два мобильных телефона Xiaomi.



Фото: grodno.mvd.gov.b

Личность мужчины установлена: это ранее неоднократно судимый за совершение корыстных преступлений 37-летний мужчина, житель Минска, рассказали в УВД.

По информации милиции, он причастен и к другим подобным кражам в других регионах Беларуси.