﻿ Нашли подозреваемого в краже денег, вещей и телефонов в гродненской гимназии. 21.by
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Нашли подозреваемого в краже денег, вещей и телефонов в гродненской гимназии

04.12.2019 14:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция нашла мужчину, причастного к краже из гродненской гимназии: из методического кабинета и двух раздевалок в гимназии на Парижской коммуны, 3, были похищены 20 рублей, кошелек, беспроводные наушники и два мобильных телефона Xiaomi.


Фото: grodno.mvd.gov.b

Личность мужчины установлена: это ранее неоднократно судимый за совершение корыстных преступлений 37-летний мужчина, житель Минска, рассказали в УВД.

По информации милиции, он причастен и к другим подобным кражам в других регионах Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Из методического кабинета и двух раздевалок в гимназии на Парижской коммуны, 3, были похищены 20 рублей, кошелек, беспроводные наушники и два мобильных телефона Xiaomi.
 
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