﻿ В Бресте обустраивают велотропу вдоль реки Мухавец. Если хотите - приходите помочь. 21.by
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В Бресте обустраивают велотропу вдоль реки Мухавец. Если хотите - приходите помочь

04.12.2019 14:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На участке вдоль южного берега реки Мухавец начали обустройство велотропы, сообщает «Брестский вестник».


Участок и раньше привлекал велосипедистов, но не был приспособлен для комфортной езды. Нередко по грунтовой дороге ездили автомобили. Поэтому первым шагом стала установка шлагбаумов: они уже есть с восточной стороны и со стороны Варшавского шоссе.

Также вдоль будущей велодорожки сделали три стоянки для велосипедов: возле подвесного моста, на Варшавском шоссе и там, где грунтовая дорога ведет от Краснознаменной в сторону «Суворовского моста».

Следующий этап — грейдирование, подсыпка и удаление дикой зелени, сообщила завсектором спорта и туризма горисполкома Олеся Округ.

Поучаствовать в оборудовании велотропы приглашают всех желающих. Место и время сбора — 7 декабря, в субботу, в 12.00 на бульваре Шевченко возле моста через Мухавец.

 
 
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Поучаствовать в оборудовании велотропы приглашают всех желающих.
 
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