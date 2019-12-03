В Бресте обустраивают велотропу вдоль реки Мухавец. Если хотите - приходите помочь

Источник материала: Tut.by

На участке вдоль южного берега реки Мухавец начали обустройство велотропы, сообщает «Брестский вестник» .





Участок и раньше привлекал велосипедистов, но не был приспособлен для комфортной езды. Нередко по грунтовой дороге ездили автомобили. Поэтому первым шагом стала установка шлагбаумов: они уже есть с восточной стороны и со стороны Варшавского шоссе.

Также вдоль будущей велодорожки сделали три стоянки для велосипедов: возле подвесного моста, на Варшавском шоссе и там, где грунтовая дорога ведет от Краснознаменной в сторону «Суворовского моста».

Следующий этап — грейдирование, подсыпка и удаление дикой зелени, сообщила завсектором спорта и туризма горисполкома Олеся Округ.

Поучаствовать в оборудовании велотропы приглашают всех желающих. Место и время сбора — 7 декабря, в субботу, в 12.00 на бульваре Шевченко возле моста через Мухавец.