|
В Бресте обустраивают велотропу вдоль реки Мухавец. Если хотите - приходите помочь
04.12.2019 14:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На участке вдоль южного берега реки Мухавец начали обустройство велотропы, сообщает
Участок и раньше привлекал велосипедистов, но не был приспособлен для комфортной езды. Нередко по грунтовой дороге ездили автомобили. Поэтому первым шагом стала установка шлагбаумов: они уже есть с восточной стороны и со стороны Варшавского шоссе.
Также вдоль будущей велодорожки сделали три стоянки для велосипедов: возле подвесного моста, на Варшавском шоссе и там, где грунтовая дорога ведет от Краснознаменной в сторону «Суворовского моста».
Следующий этап — грейдирование, подсыпка и удаление дикой зелени, сообщила завсектором спорта и туризма горисполкома Олеся Округ.
Поучаствовать в оборудовании велотропы приглашают всех желающих. Место и время сбора — 7 декабря, в субботу, в 12.00 на бульваре Шевченко возле моста через Мухавец.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поучаствовать в оборудовании велотропы приглашают всех желающих.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)