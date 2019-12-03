«Авангард», РОЧС, ОСВОД и ОВД райисполкома проверили водоемы Будакошелевщины и рассказали учащимся об опасностях тонкого льда.
Фото Галины Хацулевой
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Фоторепортаж: «Авангард», РОЧС, ОСВОД и ОВД райисполкома проверили водоемы Будакошелевщины
04.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
«Авангард», РОЧС, ОСВОД и ОВД райисполкома проверили водоемы Будакошелевщины и рассказали учащимся об опасностях тонкого льда.
Фото Галины Хацулевой
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"Авангард", РОЧС, ОСВОД и ОВД райисполкома проверили водоемы Будакошелевщины и рассказали учащимся об опасностях тонкого льда. ...
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