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Под контроль – маршрутки

04.12.2019 — Новости Общества | Чырвоны прамень  
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Источник материала: Чырвоны прамень

 Быстрый и удобный вид транспорта – маршрутное такси – стал неотъемлемой частью жизни граждан. Пользуясь его услугами мы должны быть уверены, что нас доставят к месту назначения в целости и сохранности. Инспекторы ОГАИ Чашникского РОВД и сотрудники ГП «Оператор перевозок» с 3 по 7 декабря проводят рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением Правил дорожного движения водителями маршрутных транспортных средств. В первую очередь обратят внимание на водителей, работающих в частных предприятиях и индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками.

Под контроль – маршрутки

Во время рейдовых мероприятий контроль будет осуществляться за своевременностью прохождения гостехосмотра, предрейсового медицинского обследования, соблюдением правил перевозки пассажиров.

Инспекторы напоминают водителям о том, что транспортные средства, выполняющие перевозки пассажиров, должны быть в исправном состоянии. Запрещается перевозить пассажиров сверх количества, предусмотренного технической характеристикой. 

Посадку и высадку пассажиров осуществлять только после полной остановки транспортного средства, а начинать движения – только с закрытыми дверями. Не стоит забывать о соблюдении скоростных режимов и правил обгона.

Водитель маршрутного такси должен беспокоиться о безопасности пассажиров, находящихся в салоне, корректно вести себя на дороге.

Наталья СТУКАЛОВА.

 

 
 
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 Быстрый и удобный вид транспорта – маршрутное такси – стал неотъемлемой частью жизни граждан. Пользуясь его услугами мы должны быть
 
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