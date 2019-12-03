Под контроль – маршрутки

Источник материала: Чырвоны прамень

Быстрый и удобный вид транспорта – маршрутное такси – стал неотъемлемой частью жизни граждан. Пользуясь его услугами мы должны быть уверены, что нас доставят к месту назначения в целости и сохранности. Инспекторы ОГАИ Чашникского РОВД и сотрудники ГП «Оператор перевозок» с 3 по 7 декабря проводят рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением Правил дорожного движения водителями маршрутных транспортных средств. В первую очередь обратят внимание на водителей, работающих в частных предприятиях и индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками.





Во время рейдовых мероприятий контроль будет осуществляться за своевременностью прохождения гостехосмотра, предрейсового медицинского обследования, соблюдением правил перевозки пассажиров.

Инспекторы напоминают водителям о том, что транспортные средства, выполняющие перевозки пассажиров, должны быть в исправном состоянии. Запрещается перевозить пассажиров сверх количества, предусмотренного технической характеристикой.

Посадку и высадку пассажиров осуществлять только после полной остановки транспортного средства, а начинать движения – только с закрытыми дверями. Не стоит забывать о соблюдении скоростных режимов и правил обгона.

Водитель маршрутного такси должен беспокоиться о безопасности пассажиров, находящихся в салоне, корректно вести себя на дороге.

Наталья СТУКАЛОВА.