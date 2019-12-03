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Обещают сюрприз. Какие новогодние инсталляции появятся на главной площади Витебска

04.12.2019 15:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На главной площади Витебска готовят к Новому году сюрприз - светящийся «тоннель», сообщает телеканал «Витебск».

Витебск готовится к Новому году и Рождеству. Главная примета приближающихся праздников — монтаж городской елки на площади Победы. Новогодними огнями уже сверкают витрины магазинов, торговых центров и кафе.

Как в этом году будет выглядеть главная площадь Витебска и чем ее украсят, кроме елки, рассказал начальник отдела городского ЖКХ Сергей Ананьев:

— Будет установлен светодиодный елочный шар диаметром 6 метров (он появился на площади Победы в 2018 году. — Прим. TUT.BY). И новинка этого года: световая объемная композиция — «тоннель» в виде арки, оформленный гирляндами.

Предполагается, что 12-метровый светодиодный «тоннель» будет вести от «беседки» в виде елочного шара к елке, уточняют «Витебские вести».

Когда зажгут огни на елке на площади Победы, в горисполкоме пока не говорят. Однако не исключено, что это произойдет раньше обычного — еще до католического Рождества.

 
Теги: Витебск
 
 
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Когда зажгут огни на елке на площади Победы, в горисполкоме пока не говорят. Не исключено, что это произойдет раньше обычного - еще до католического Рождества.
 
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