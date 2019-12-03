|
Обещают сюрприз. Какие новогодние инсталляции появятся на главной площади Витебска
04.12.2019 15:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На главной площади Витебска готовят к Новому году сюрприз - светящийся «тоннель»,
Витебск готовится к Новому году и Рождеству. Главная примета приближающихся праздников —
Как в этом году будет выглядеть главная площадь Витебска и чем ее украсят, кроме елки, рассказал начальник отдела городского ЖКХ Сергей Ананьев:
— Будет установлен светодиодный елочный шар диаметром 6 метров (он
Предполагается, что 12-метровый светодиодный «тоннель» будет вести от «беседки» в виде елочного шара к елке,
Когда зажгут огни на елке на площади Победы, в горисполкоме пока не говорят. Однако не исключено, что это произойдет раньше обычного — еще до католического Рождества.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда зажгут огни на елке на площади Победы, в горисполкоме пока не говорят. Не исключено, что это произойдет раньше обычного - еще до католического Рождества.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)