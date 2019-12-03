Лукашенко назвал проблемы Минской области и объяснил кадровые перестановки

Лукашенко назвал главные проблемы региона и дал новые поручения чиновникам на совещании с активом Минской области 4 декабря, передает пресс-служба президента.

Говоря о кадровой политике региона, президент отметил наличие 47 вакансий несмотря на то, что есть резерв из 209 человек. В настоящее время в области свободны места зампредседателей райисполкомов - начальнико управлений по сельскому хозяйству и продовольствию, руководителей комитетов экономики, по труду, занятости и социальной защите, структурных подразделений райисполкомов по архитектуре и строительству, образованию.

Такая ситуация не способствует достижению положительных результатов.

«Тридцать вакансий руководителей в организациях сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности - это уже похоже на провал в кадровой работе. Например, как может работать ОАО "Вилейский райагросервис", если должность директора не занята с 2015 года?» - сказал Лукашенко.

Он отметил, что за последний год по дискредитирующим основаниям уволено 12 руководителей, трое из которых работали первыми лицами районов. Всего за пять прошедших лет 69 управленцев различного уровня скомпрометировали себя и освобождены от занимаемых должностей.

«Я хотел бы обратить внимание нового губернатора на эти проблемы и требую самым серьезным образом навести порядок в работе с кадрами! Не будет людей, крепких руководителей - ничего не сможем сделать в области и решить те задачи, которые сегодня перед нами стоят. Тем более что экономическое развитие региона напрямую зависит от качественного состава управленческой вертикали», - подчеркнул глава государства.

Он таже потребовал от руководства Минской области серьезно заняться вопросом привлечения иностранных инвестиций, так как их объем упал на треть. Президент напомнил, что бюджетных денег на строительство предприятий не будет.

«Эти средства предназначены для людей, - обратил внимание белорусский лидер. - И вы лучше меня знаете, куда эти средства направлять. А у нас уже многие предприятия, особенно промышленные, ногой дверь открывают в правительстве, штурмуют: давайте деньги! А в правительстве, как почтальоны, президенту перебрасывают проекты указов, распоряжений о выделении из бюджета денежных средств».

Президент потребовал серьезно заняться инвестициями, «не упускать из поля зрения значимых инвестиционных проектов», которые реализуются на территории области. Он подчеркнул, что доля инновационной продукции в области составляет чуть более 11%, что ниже, чем в среднем по стране.

На совещании президент объяснил причины недавних кадровых решений.

«Что касается перевода Анатолия Михайловича Исаченко на другую работу и назначения во главе региона Александра Генриховича Турчина, еще раз, во избежание всяких домыслов, поясню причины такой ротации, - сказал он. - К работе Анатолия Михайловича у меня практически нет больших претензий. Он проявил себя умелым, требовательным руководителем за тот период, который отработал. Область хуже не стала. Но что радует, наметилась тенденция к нормализации ситуации в самой области. Однако решение новых задач, которые стоят перед регионом, требует огромной самоотдачи, интенсивности и энергии. Есть объективная причина, по которой мы не можем сегодня грузить Анатолия Михайловича».