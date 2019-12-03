9 декабря на минщине стартует новогодняя благотворительная акция «Наши дети»

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Участники областного фестиваля представят свое творчество в 7 номинациях: вокал, литературное творчество, исполнение на музыкальных инструментах, хореография, театральное искусство, прикладное художественное и изобразительное творчество.

В мероприятии принимают участие учащиеся учреждений общего среднего, специального, дополнительного образования детей и молодежи, центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Минской области.

Из 52 заявок для участия в фестивале организационным комитетом отобраны 18 номеров для гала-концерта и более 150 работ – для выставки художественного и декоративно-прикладного творчества, которая развернется в фойе Дома культуры.

Гостями мероприятия станут представители Минского областного и районных исполнительных комитетов, управлений по образованию, спорту и туризму райгорисполкомов, директора центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, педагоги и учащиеся.

Организаторами мероприятия являются: главное управление по образованию Минского облисполкома, управление по образованию, спорту и туризму Дзержинского райисполкома, Минский областной институт развития образования, областной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

Проведение новогодней благотворительной акции «Наши дети» утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь. В рамках акции с 9 декабря 2019 года по 10 января 2020 года руководство Минского облисполкома, местных исполнительных и распорядительных органов, общественных организаций посетят детские дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, где воспитываются дети-инвалиды, детские интернатные учреждения, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, детские больницы.

Место проведения: г. Дзержинск, ул. Ленинградская, 4 (Дзержинский городской Дом культуры).

ПРОГРАММА

10.30–10.50 Выставка творческих работ

11.00–12.30 Концертная программа. Награждение финалистов

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