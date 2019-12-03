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«Снежаньскі карагод» приглашает

04.12.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Место проведения: г.Борисов, пр-т Революции, 49 (ГУ «Дворец культуры им.М.Горького).

Приглашаем всех желающих!

 
 
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10 декабря 2019 года в 12.00 в рамках Международного дня инвалидов состоится VII фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями «Снежаньскi карагод». В...
 
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