Место проведения: г.Борисов, пр-т Революции, 49 (ГУ «Дворец культуры им.М.Горького).
Приглашаем всех желающих!
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«Снежаньскі карагод» приглашает
04.12.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Место проведения: г.Борисов, пр-т Революции, 49 (ГУ «Дворец культуры им.М.Горького).
Приглашаем всех желающих!
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10 декабря 2019 года в 12.00 в рамках Международного дня инвалидов состоится VII фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями «Снежаньскi карагод». В...
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