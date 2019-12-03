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«Это ты выкинула ребенка!» Что известно о семье, из окна квартиры которой выбросили 9-месячного малыша

04.12.2019 16:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве 2 декабря прохожий спас 9-месячного мальчика — ребенка выбросили с балкона первого этажа. Дома в этот момент были родственники грудничка, и они были пьяны. Соседи в один голос жалеют отца малыша и не очень хорошо отзываются о матери и ее дальних родственниках.


фото с сайта: pixabay.com

Родителей выброшенного с балкона мальчика в доме знают хорошо. Соседи говорят, что Василий и Анастасия жили тут всю жизнь — на одной лестничной клетке. И теперь так же живут — на две квартиры. В одной, родителей Насти, молодая мать с детьми проводят время днем. Там же живут ее мать Инна с отчимом и родная сестра Татьяна. А ночуют молодые родители в квартире Василия, которая осталась ему после смерти родителей.

— Вася такой хороший! Одно время, правда, пил, но бросил — уже года три как ни капли в рот не берет. Он такой добрый, такой ответственный, так детей любит! — говорит соседка с 9 этажа. — И родители что у него, что у Насти замечательные. А вот Настя… Никто не понимает, как они поженились. Ой, Васю жалко…

Еще один сосед по подъезду тоже жалеет отца ребенка — говорит, тот исключительно порядочный и «правильный мужик». И точно давно не пьет.

— А вот жонка его употребляет, хотя и мать ее, и сам Вася пытаются на нее воздействовать, а оно вун что вышло. Дитенка же выкинула родственница ее, пока Настя за «догонкой» в магазин бегала, — говорит пенсионер. — Хорошо, что мужчина шел, так поймал его.

Правда, по предварительной версии следствия, младенца не поймал, а нашел под балконом прохожий — мужчина завернул его в куртку и вызвал скорую. В квартире в это время были двоюродные дядя и бабушка младенца, причем мужчина спал, а женщина была очень пьяна и не смогла объяснить, как младенец оказался на улице.

Отец грудничка был на работе, мать со старшим ребенком и двоюродной сестрой ушли в магазин за алкоголем. До этого взрослые также пили спиртное.


То, что ребенка подхватили в полете, говорит TUT.BY и соседка Людмила Александровна — по словам мужчины, спасшего малыша. Пенсионерка живет на втором этаже, и ей мать младенца Анастасия первой позвонила после случившегося.

— Звонок: «Тетя Люся! Быстрее к нам! Выкинули малого в окно!». Я: «Как выкинули?». Как была — только халат накинула, — так к ним и побежала. Захожу в квартиру — сидит на кухне мужик и держит на руках малого, завернутого в куртку. Я спрашиваю: «Вы кто?». А эти же, родственники, матерятся, ругаются. Настя кричит на тетку: «Это ты выкинула! Ты выкинула ребенка!». А тетка сидит пьянющая и не соображает ничего.

Из разговора с мужчиной Людмила Александровна поняла, что он шел мимо со спутницей и видел момент, когда ребенка выбрасывали в окно. Но кто именно это делал, мужчина, по его словам, не заметил, потому что смотрел только на ребенка и успел его схватить. Правда, женщина припоминает, что у младенца были какие-то раны на лице — разбита губа, ссадина. И теперь сомневается, что мальчика поймали в полете. При этом пенсионерка не исключает, что эти травмы ребенку могли нанести ранее.

Людмила Александровна отзывается о близких родственниках Анастасии, которые в тот день все были на работе, положительно. В отличие от тех, кто пришел в гости 2 декабря.

— Эта ее тетка — с криминальным прошлым, пьет постоянно и грубиянка страшная. Ее все боятся. Настя сама может на кого угодно броситься, но к ней не подходила — только кричала на нее: «Это ты его выбросила! Я же говорила, давай отнесем ребенка к Александровне!». Ко мне, то есть. Они же тут всю ночь пили и, видимо, так поддали, что уже не могли за детьми уследить. Но Настя еще что-то соображала, раз предлагала такое.

Людмила Александровна взяла к себе на несколько часов старшего сына Анастасии и Василия, пока взрослых допрашивали. Пенсионерка говорит, 3-летний мальчик постоянно просился жалеться на ручки. Потом его забрал отец.

— Вася пришел — у него глаза были вот такие! Это надо было видеть, — женщина вдруг начинает плакать — ей жалко мужчину. — Он ведь такой добряк! И так ему не повезло.

Василий разговаривать с TUT.BY не захотел.

9-месячный мальчик все еще в больнице — его жизни ничего не угрожает.

Расследование уголовного дела за покушение на убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, продолжается.

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Теги: Могилев
 
 
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Грудничка спас прохожий, который укутал ребенка в куртку и вызвал скорую помощь.
 
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