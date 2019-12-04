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Витебчанин несколько дней избивал жену и пытал горячим утюгом

04.12.2019 21:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Витебска несколько дней истязал жену: избивал и жег утюгом. Никто из соседей не вмешался. Женщину спасла ее мать, сообщает милиция региона.

Семейная драма произошла в одной из многоэтажек на улице Петруся Бровки. Пьяный 42-летний мужчина, пользуясь отсутствием детей, которые гостили у бабушки, устроил разборки на почве ревности. Он несколько дней истязал жену — избивал, пускал в ход горячий утюг.

Тревогу забила обеспокоенная мать женщины. Она забрала избитую дочь к себе домой, вызвала скорую. На теле женщины были синяки и следы ожогов от раскаленного утюга.

Медики сообщили о случившемся в милицию. Супруга женщины задержали. Возбуждено уголовное дело за истязание.

Таких последствий можно было бы избежать, если бы кто-нибудь из соседей позвонил в милицию, считают в УВД.

 
Теги: Витебск
 
 
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Семейная драма произошла в одной из многоэтажек на улице Петруся Бровки. Пьяный 42-летний мужчина, пользуясь отсутствием детей, которые гостили у бабушки, устроил...
 
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