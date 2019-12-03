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Президент выделил Брестской детской облбольнице один млн рублей на строительство лечебного корпуса
04.12.2019 19:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Один миллион рублей выделят из резервного фонда президента Беларуси в 2020 году на строительство лечебного корпуса Брестской детской облбольницы, сообщает пресс-служба главы государства.
Деньги выделяют по случаю 80-летнего юбилея со дня образования Брестской области «за значительный вклад в укрепление белорусской государственности».
Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко.
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Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко.
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