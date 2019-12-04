В Гродно прошел, пожалуй, самый необычный Крестный ход - детский

Источник материала: Tut.by

В Гродно прошел, наверное, самый необычный крестный ход — детский, с участием маленьких прихожан прихода святого Спиридона Тримифунтского. Этой традиции уже несколько лет, но именно в этом году крестный детский ход стал самым массовым.





— В нашем приходе не так давно появилась традиция праздновать первую исповедь деток вместе с праздником Введения в храм Пресвятой Богородицы, которую в храм сопровождала процессия с зажженными свечами. И вот мы с начала учебного года подготавливаем детей к первой исповеди. А накануне праздника раздаем детям лампадки и идем с песнопениями крестным ходом. Раньше, когда детей в воскресной школе было меньше, ходили вокруг храма, но после того, как их стало более пятиста, стали ходить от храма к поклонному кресту. Дети такую традицию восприняли с радостью. Для них — это настоящее событие. Потом у малышей — Причастие, сладкий стол и торжественное вручение свидетельств об этом, — рассказал настоятель прихода священник Андрей Ноздрин.













































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