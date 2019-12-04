﻿ В Гродно прошел, пожалуй, самый необычный Крестный ход - детский. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно прошел, пожалуй, самый необычный Крестный ход - детский

04.12.2019 21:47 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно прошел, наверное, самый необычный крестный ход — детский, с участием маленьких прихожан прихода святого Спиридона Тримифунтского. Этой традиции уже несколько лет, но именно в этом году крестный детский ход стал самым массовым.


 — В нашем приходе не так давно появилась традиция праздновать первую исповедь деток вместе с праздником Введения в храм Пресвятой Богородицы, которую в храм сопровождала процессия с зажженными свечами. И вот мы с начала учебного года подготавливаем детей к первой исповеди. А накануне праздника раздаем детям лампадки и идем с песнопениями крестным ходом. Раньше, когда детей в воскресной школе было меньше, ходили вокруг храма, но после того, как их стало более пятиста, стали ходить от храма к поклонному кресту. Дети такую традицию восприняли с радостью. Для них — это настоящее событие. Потом у малышей — Причастие, сладкий стол и торжественное вручение свидетельств об этом, — рассказал настоятель прихода священник Андрей Ноздрин.












Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно прошел, наверное, самый необычный Крестный ход - детский, с участием маленьких прихожан прихода святого Спиридона Тримифунтского. Этой традиции уже...
 
Новости дня
Новости общества
 
Витебчанин несколько дней избивал жену и пытал горячим утюгом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика