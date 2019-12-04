﻿ В Новополоцке осудили экс-милиционера: он выращивал коноплю для себя. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Новополоцке осудили экс-милиционера: он выращивал коноплю для себя

05.12.2019 08:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Бывший сотрудник новополоцкой милиции осужден за хранение наркотиков: мужчина выращивал коноплю в доме знакомого, сообщает канал «Вектор ТВ».

35-летний экс-милиционер выращивал коноплю в доме знакомого в микрорайоне Боровуха. Хозяин жилья ничего об этом не знал.

Сотрудник милиции купил семена конопли в интернете, посадил их и пять месяцев ухаживал за растениями, затем собрал и засушил. На тайном «огороде» выросло как минимум 3 куста. С них мужчина получил более 63 граммов марихуаны.

Часть наркотиков экс-милиционер выкурил, а остальное перенес к себе домой. Здесь марихуану изъяли силовики.

Суд признал мужчину виновным в незаконном без цели сбыта хранении наркотических средств. Приговор — 2 года лишения свободы в колонии общего режима. В связи с амнистией срок сократили на год.

Приговор в силу не вступил. Обвиняемый подал апелляцию.

 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Часть наркотиков экс-милиционер выкурил, а остальное перенес к себе домой. Здесь марихуану изъяли силовики.
 
Новости дня
Новости общества
 
Погода на 5 декабря: гололед и желтый уровень опасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • комбинезон женские модные в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика