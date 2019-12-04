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В Новополоцке осудили экс-милиционера: он выращивал коноплю для себя
05.12.2019 08:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бывший сотрудник новополоцкой милиции осужден за хранение наркотиков: мужчина выращивал коноплю в доме знакомого,
35-летний экс-милиционер выращивал коноплю в доме знакомого в микрорайоне Боровуха. Хозяин жилья ничего об этом не знал.
Сотрудник милиции купил семена конопли в интернете, посадил их и пять месяцев ухаживал за растениями, затем собрал и засушил. На тайном «огороде» выросло как минимум 3 куста. С них мужчина получил более 63 граммов марихуаны.
Часть наркотиков экс-милиционер выкурил, а остальное перенес к себе домой. Здесь марихуану изъяли силовики.
Суд признал мужчину виновным в незаконном без цели сбыта хранении наркотических средств. Приговор — 2 года лишения свободы в колонии общего режима. В связи с амнистией срок сократили на год.
Приговор в силу не вступил. Обвиняемый подал апелляцию.
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Часть наркотиков экс-милиционер выкурил, а остальное перенес к себе домой. Здесь марихуану изъяли силовики.
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