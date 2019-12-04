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«Говорили: мы вам перезвоним». Как на предприятии работают люди с инвалидностью

05.12.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На недостаток вакансий сегодня жалуются многие белорусы. Однако сложнее всего с трудоустройством приходится людям с инвалидностью: даже имея квалификацию, они ограничены решением врачебной комиссии. И нежеланием работодателя брать на себя ответственность.

Одна из немногих компаний, которая не боится трудностей — это «Беласептика-Дез»: больше половины работников предприятия имеет инвалидность. О том, где найти силы жить и как работа этих сил прибавляет, мы поговорили с сотрудниками их производства.

«Дома можно с ума сойти»

Татьяне Морозовой 62 года. С юности женщина трудилась техником-технологом на одном из минских предприятий. И вряд ли бы стала менять работу, однако жизнь распорядилась иначе: в 2002 году у Татьяны случился инсульт.

— Умер мой отец, и организм не справился со стрессом, — с горечью вспоминает она. — Парализовало правую сторону, отнялась речь, возникли проблемы с памятью. Так в 45 лет я получила удостоверение инвалида.


Заключение врачебной комиссии лишило Татьяну Николаевну привычной работы, но не бодрости духа. Ради того, чтобы хотя бы частично вернуться к привычному ритму жизни, женщина стала усиленно заниматься. Она самостоятельно разрабатывала руку и ногу, тренировала речь, разгадывала сканворды и кроссворды, чтобы восстановить память. Усилия того стоили: сегодня когда-то парализованная правая рука Татьяны функционирует не хуже, чем левая.

— Конечно, с опорно-двигательным аппаратом проблемы остались, и головные боли до сих пор мучают, но разработать руку я смогла, — делится наша собеседница. — Я очень хотела вновь стать трудоспособной: лечение дорогое, нужно его как-то оплачивать. Да и не только в деньгах дело. Не могу постоянно дома сидеть: так можно с ума сойти.

Поначалу Татьяна Николаевна пыталась трудиться по специальности, но уже на дому. Однако справляться с высокой умственной нагрузкой после перенесенной болезни было сложно, поэтому женщина стала искать другую работу. И это, признается она, стало практически непосильной задачей.

— Не так уж и просто найти работу инвалиду, поэтому я решила переехать в Заславль. Нашла здесь жилье, и вскоре узнала, что на «Беласептика-Дез» трудоустраивают таких, как я. Так и оказалась на предприятии: вот уже два года тут, и очень этому рада.


«Оказалось, для работодателей рост очень важен»

Каждый день по пять часов (такое время работы определила врачебная комиссия) Татьяна наносит этикетки на производственную тару. Вместе с ней трудится и ее коллега Елена Соболь: у нее тоже инвалидность. На «Беласептика-Дез» Елена работает уже восемь лет.


— В детстве мне поставили диагноз — хондродистрофия (врожденное заболевание, патология развития скелета — Прим. TUT.BY), — делится своей историей она. — Так что единственная моя проблема — это мой рост. Но оказалось, что для работодателей рост очень важен.

Елена — квалифицированный специалист: она закончила вуз по специальности «бухгалтер». И даже успела поработать по профессии: после получения диплома женщина несколько лет трудилась в одной из столичных фирм. Однако потом у компании начались финансовые проблемы. Дело дошло до банкротства, Елена осталась без работы.

— На протяжении трех лет я ходила по собеседованиям. Мне говорили: «Мы вам позвоним», но никто не перезванивал, — с грустью вспоминает она. — А потом знакомые подсказали, что на «Беласептике-Дез» дают работу инвалидам, и я пришла сюда.


Первые месяцы на новом месте дались Елене с трудом. Ей было сложно принять тот факт, что вчерашний бухгалтер сегодня занимается мотононной физической работой. Однако потом, признается героиня, она как-то втянулась.

— Нужно было зарабатывать деньги, получать стаж. Да и дома действительно очень тяжело сидеть без дела, — отмечает она. — Ну, месяц-два еще нормально, но потом начинаешь лезть на стену. А на работу приходишь — трудишься, общаешься, новости узнаешь.

Коллектив, рассказывает Елена, у них разновозрастной: есть и пенсионеры, и молодежь. Например, самому молодому сотруднику «Беласептика-Дез» всего лишь 22: это Демьян Савчук, и у него аутизм в легкой форме. Но проблем с общением парень, по его словам, почти не испытывает. Даже напротив, в коллективе ему комфортно.

— С людьми я контакт спокойно могу найти, — сходу заявляет Демьян. — Общаться не сложно: главное — тему для разговора найти.


Парень работает с 18 лет. Начинал подсобным рабочим на производстве, потом перешел на «Беласептику-Дез».

— Со старой работы я уволился: ездить было далеко, платили немного, — поясняет он свое решение. — А здесь зарплата хорошая, идти пешком 20 минут. И работу можно с тренировками совмещать.

Тренировки, о которых говорит Демьян, — это занятия тяжелой атлетикой. Парень поднимает штангу, и уже достиг неплохих результатов.

— Разминочный вес для меня сейчас — 40 кг, а максимальный рабочий — 75 кг, — с гордостью делится он. — И на этом я не намерен останавливаться: буду увеличивать вес до 150−170 кг.


«Курировал урановые рудники — появились проблемы со здоровьем»

Основная масса сотрудников с инвалидностью занята тем же, чем Татьяна, Елена и Демьян: подготавливают тару, собирают комплектующие для узлов дозирования, заполняют техпаспорта на продукцию, и так далее. Однако есть и те, кто трудится не физически, а умственно — например, Валерий Филонов.

Валерию Петровичу 70 лет. У профессора, доктора медицинских наук гигантский послужной список: он был заместителем Главного государственного санитарного врача СССР, главным государственным санитарным врачом Белорусской ССР, заместителем министра здравоохранения РБ, возглавлял Республиканский научно-практический центр гигиены.


А еще в советские годы Валерий Петрович курировал оборонную промышленность всего СССР, в том числе урановые рудники. Эта работа сказалась на состоянии его здоровья: появились проблемы с сердцем. Профессор перенес серьезную операцию и получил инвалидность. Однако продолжил работать. Сейчас он трудится на позиции советника директора.

— Я занимаюсь научной деятельностью, — поясняет Валерий Петрович свои задачи. Видно, что своей работой он очень гордится. — Ведь компания постоянно разрабатывает новую продукцию.

«Работа для них — это возможность жить»

На данный момент в «Беласептика-Дез» больше половины сотрудников имеет инвалидность. Причина такой статистики — вовсе не законодательство (в Беларуси пока нет квот по трудоустройству людей с инвалидностью): предприятие считает это своей миссией. 

— Наша компания специализируется на производстве дезинфицирующих средств, — рассказывает исполняющий обязанности директора «Беласептика-Дез» Сергей Ладышев. — В основном их покупают для социальных нужд. Фактически мы с самого начала имели социальную направленность. И помощь в трудоустройстве инвалидов, которой мы занимаемся с 2006 года, лишь логичное продолжение нашей работы.


В основном такие сотрудники заняты на участке комплектации. Однако есть в штате и специалисты по кадрам с инвалидностью, и даже переводчики.

— Мы должны быть в курсе новинок нашей отрасли, поэтому привлекаем переводчиков профессиональной литературы, — поясняет Сергей Павлович. — Они работают преимущественно на дому.


Всего компания «Беласептика-Дез» выпускает более 130 наименований продукции.

Руководитель признает: за то, что предприятие трудоустраивает людей с инвалидностью, оно получает налоговые послабления от государства. Однако, по его словам, это не ставится во главу угла.

— Мы прекрасно понимаем, насколько сложно этим людям найти работу, — отмечает наш собеседник. — А работа для них — это возможность общаться и по-настоящему жить. Многие привыкли постоянно быть в движении, а потом оказались в заложниках у собственного здоровья — и просто не знали, куда себя деть. Мы не можем их бросить.

Партнер проекта:

СООО «БелАсептика-Дез» — это крупнейший в стране производитель профессиональных дезинфицирующих, моющих и чистящих средств для всех отраслей пищевой промышленности, торговли, сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства и многих других сфер.

 
 
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Мы пообщались с людьми с инвалидностью, которые работают на предприятии «Беласептика-Дез». *Партнерский материал
 
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