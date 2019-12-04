Местами по республике ночью и утром ожидается гололед. В темное время суток по востоку страны ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Температура воздуха ночью составит -2… +4 °C, днем – 0… +5 °C.
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Погода на 5 декабря: гололед и желтый уровень опасности
05.12.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
Местами по республике ночью и утром ожидается гололед. В темное время суток по востоку страны ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Температура воздуха ночью составит -2… +4 °C, днем – 0… +5 °C.
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В Беларуси на 5 декабря объявлен желтый уровень опасности из-за тумана и гололедицы на дорогах. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
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