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Хотел посмотреть, из чего сделано. В Гомеле нашли того, кто повредил футбольный манеж
05.12.2019 10:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле инспекторы по делам несовершеннолетних нашли хулигана,
Подросток уже рассказал милиционерам, как все было. 1 декабря вместе с приятелем он гулял в парке «Фестивальный». Ближе к вечеру парни оказались на территории стадиона и подошли к манежу. До этого школьник видел, как рабочие взбирались на купол, и захотел попробовать повторить их действия. Однако у него ничего не получилось. Тогда школьник решил выяснить, из чего сделана плотная защита манежа — достал из кармана перочинный нож и вырезал кусок материала.
Напомним, утром 2 декабря работники стадиона «Луч» обнаружили, что
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В Гомеле инспекторы по делам несовершеннолетних нашли хулигана, повредившего мембрану нового надувного футбольного манежа, Им оказался 13-летний ученик одной из...
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