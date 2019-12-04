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Хотел посмотреть, из чего сделано. В Гомеле нашли того, кто повредил футбольный манеж

05.12.2019 10:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле инспекторы по делам несовершеннолетних нашли хулигана, повредившего мембрану нового надувного футбольного манежа, Им оказался 13-летний ученик одной из гомельских школ, сообщили в УВД.


Подросток уже рассказал милиционерам, как все было. 1 декабря вместе с приятелем он гулял в парке «Фестивальный». Ближе к вечеру парни оказались на территории стадиона и подошли к манежу. До этого школьник видел, как рабочие взбирались на купол, и захотел попробовать повторить их действия. Однако у него ничего не получилось. Тогда школьник решил выяснить, из чего сделана плотная защита манежа — достал из кармана перочинный нож и вырезал кусок материала.


Напомним, утром 2 декабря работники стадиона «Луч» обнаружили, что новый надувной манеж, который установили несколько дней назад, поврежден. Из купола неизвестные вырезали кусок материала размером 25 на 20 см. Было возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле инспекторы по делам несовершеннолетних нашли хулигана, повредившего мембрану нового надувного футбольного манежа, Им оказался 13-летний ученик одной из...
 
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