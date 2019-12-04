Хотел посмотреть, из чего сделано. В Гомеле нашли того, кто повредил футбольный манеж

Источник материала: Tut.by

В Гомеле инспекторы по делам несовершеннолетних нашли хулигана, повредившего мембрану нового надувного футбольного манежа, Им оказался 13-летний ученик одной из гомельских школ, сообщили в УВД.





Подросток уже рассказал милиционерам, как все было. 1 декабря вместе с приятелем он гулял в парке «Фестивальный». Ближе к вечеру парни оказались на территории стадиона и подошли к манежу. До этого школьник видел, как рабочие взбирались на купол, и захотел попробовать повторить их действия. Однако у него ничего не получилось. Тогда школьник решил выяснить, из чего сделана плотная защита манежа — достал из кармана перочинный нож и вырезал кусок материала.





Напомним, утром 2 декабря работники стадиона «Луч» обнаружили, что новый надувной манеж, который установили несколько дней назад, поврежден. Из купола неизвестные вырезали кусок материала размером 25 на 20 см. Было возбуждено уголовное дело.