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Правила ввоза товаров в Беларусь изменятся с 1 января
05.12.2019 10:51 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Ввозить товары весом свыше 35 кг из-за границы будет выгоднее – уменьшается пошлина.
Об этом
В соответствии с
Теперь они потеряют свой «неделимый» статус и будут включаться в общий вес товаров для личного пользования. На таможне нужно будет заплатить пошлину только с превышения норм веса или стоимости с учетом частоты пересечения границы, сообщают в Гродненской региональной таможне.
В настоящее время пошлина с «неделимых» товаров составляет 30% от стоимости, но не менее 4 евро за кг веса этого товара. Например, если гражданин ввозит в страну холодильник весом 50 кг и стоимостью в 300 евро, стоимость не превышает норму (500 евро), а вес – превышает (норма – 25 кг). За это превышение нужно заплатить 200 евро (50х4 евро).
С 1 января 2020 года за ввоз того же холодильника весом 50 кг нужно будет заплатить не менее 30%, но не менее 4 евро за кг веса, превышающего норму. Пошлина составит 100 евро (25х4 евро).
Однако если гражданин Беларуси будет ездить чаще одного раза в 3 календарных месяца, норма беспошлинного ввоза товаров для него составляет 300 евро и 20 кг.
Напомним, что 1 января 2019 года
Напомним, 1 января
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Ввозить товары весом свыше 35 кг из-за границы будет выгоднее – уменьшается пошлина.
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