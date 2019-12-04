Правила ввоза товаров в Беларусь изменятся с 1 января

Ввозить товары весом свыше 35 кг из-за границы будет выгоднее – уменьшается пошлина.

Об этом сообщает Гродненская региональная таможня.

В соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии, таможенная пошлина с 1 января 2020 года будет взиматься не со всей стоимости товара (как сейчас), а с превышения лимитов. Речь идет о так называемых «неделимых» товарах (например, холодильники, стиральные машины).

Теперь они потеряют свой «неделимый» статус и будут включаться в общий вес товаров для личного пользования. На таможне нужно будет заплатить пошлину только с превышения норм веса или стоимости с учетом частоты пересечения границы, сообщают в Гродненской региональной таможне.

В настоящее время пошлина с «неделимых» товаров составляет 30% от стоимости, но не менее 4 евро за кг веса этого товара. Например, если гражданин ввозит в страну холодильник весом 50 кг и стоимостью в 300 евро, стоимость не превышает норму (500 евро), а вес – превышает (норма – 25 кг). За это превышение нужно заплатить 200 евро (50х4 евро).

С 1 января 2020 года за ввоз того же холодильника весом 50 кг нужно будет заплатить не менее 30%, но не менее 4 евро за кг веса, превышающего норму. Пошлина составит 100 евро (25х4 евро).

Однако если гражданин Беларуси будет ездить чаще одного раза в 3 календарных месяца, норма беспошлинного ввоза товаров для него составляет 300 евро и 20 кг.

Напомним, что 1 января 2019 года начали действовать новые правила ввоза товаров в ЕАЭС. Белорусам ограничили беспошлинный ввоз до 23 кг на сумму 500 евро. Ранее эти показатели равнялись 50 кг и 1500 евро соответственно.